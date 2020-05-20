Нам удалось эксклюзивно получить первые тесты процессоров Intel Tiger Lake-U с графикой Gen12 (она же Xe) в 3DMark Fire Strike. Сама встроенная графика будет существовать в вариантах с 48, 80 и 96 вычислительными ядрами. Если верить предоставленным данным, то производительность у Xe почти в два раза выше, чем у графики Gen11 в чипах Ice Lake при идентичном уровне TDP, а также выше, чем у Vega 8 в процессоре AMD Ryzen 7 4800U. Неужели Intel вернет первенство по производительности процессорной графики?

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Ранее кое-какие подробности о производительности графики Intel двенадцатого поколения, она же Xe, в процессорах Intel Tiger Lake уже всплывали в Сети, но теперь нам удалось эксклюзивно получить результаты тестов этой будущей платформы в 3DMark Fire Strike. На вставленном ниже графике производительность видеопроцессоров Gen12 из новых чипов Tiger Lake класса энергопотребления U сравнивается с показателями графики Gen11 в актуальных сейчас процессорах Ice Lake. Пока что утечка лишена каких-либо подробностей, но уже можно понять, что Intel наконец удастся успешно конкурировать со встроенной графикой AMD Radeon RX Vega.

Источник, предоставивший нам информацию, утверждает, что процессорная графика в Tiger Lake будет, в зависимости от конкретного чипа, содержать 48, 80 или 96 вычислительных ядер; вариант с 96 ядрами будет доступен а процессорах с 15-ваттным и 28-ваттным TDP. Судя по той диаграмме, что мы получили, в 3DMark Fire Strike результаты мобильного Core i3 семейства Tiger Lake (видеопроцессор с 48 ядрами) примерно на 20% выше, чем у Iris Plus Graphics G7 с 64 ядрами, самого производительного графического решения для процессоров Ice Lake. 15-ваттный Core i7 (видеопроцессор с 96 ядрами) семейства Tiger Lake предложит уже почти в два раза больше производительности, чем у Iris Plus Graphics G7, в то время как его 28-ваттная вариация обеспечит еще ~15% прирост.

Такие данные обещают более светлое будущее для Intel, по крайней мере, если говорить о интегрированной графике. Iris Plus Graphics G7, самое мощное предложение Intel в чипах архитектуры Ice Lake, откровенно уступает AMD Radeon RX Vega 8 из Ryzen 7 4800U. Однако, если новые данные верны, то 15-ваттный Core i7 архитектуры Tiger Lake со встроенным видеопроцессором на 96 ядер все-таки сможет обойти AMD по графической производительности. И дело не только в большем количестве самих вычислительных блоков или частоте, но также в улучшенной микроархитектуре.

Несмотря на весь тот позитив для Intel, который рисуют такие результаты тестов, не стоит забывать, что "синие" все еще могут проиграть "красным" по процессорной производительности. Пока что об одноядерной производительности чипов Tiger Lake сказать ничего нельзя, но мы подозреваем, что AMD Renoir сохранит свое первенство по многоядерной производительности. Кроме того, бенчмарки не дают представления о реальной производительности графики Gen12 / Xe в играх и скорее всего разница будет не такой сильной, как в синтетических тестах. Реальные показатели также очень сильно зависят от драйверов и их оптимизации.

Больше информации о новых процессорах Intel должно появиться ближе к их выходу во второй половине 2020.

Обновлено: Добавлена UHD Graphics G1 (32 вычислительных блока)