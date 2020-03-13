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Ryzen 7 4800U оказался на 40% производительнее Tiger Lake U в Time Spy

Ryzen 7 4800U на 40% опережает Tiger Lake U по производительности в Time Spy (Источник: Vortez)
Ryzen 7 4800U на 40% опережает Tiger Lake U по производительности в Time Spy (Источник: Vortez)
Результаты процессора AMD Ryzen 7 4800U в Time Spy показали его преимущество как перед прошлым поколением в лице Ryzen 7 3780U, так и перед линейкой Intel Tiger Lake U, которая еще даже не выпущена.
Arjun Krishna Lal | 13/03/2020
AMD Renoir Tiger Lake Ryzen (Zen) Ultrabook

Информатор @TUM_APISAK недавно опубликовал очередные результаты Ryzen 7 4800U из 3DMark Time Spy. 8-ядерный 16-поточный процессор Renoir мощностью 15 Вт набрал 1045 баллов в тесте производительности графического ускорителя, а при проверке ЦП достиг выдающихся 6061 балла.

Это примерно вдвое больше результата Ryzen 7 3780U и почти на 40% превышает показатели процессоров грядущей линейки Tiger Lake U на том же бенчмарке Time Spy.

Утечка результатов 4800U с Time Spy позволяет убедиться в том, что новые процессоры Renoir предоставят пользователям совершенно иной игровой опыт благодаря своей энергоэффективности. Первые слухи утверждали, что Ryzen 7 4800U сможет удвоить время автономной работы устройств по сравнению с тем, что предлагает Intel. Похоже, что кроме этого новинка обеспечит также значительно лучшую производительность.

А главной причиной столь высокой производительности и энергоэффективности мобильных процессоров линейки Ryzen 4000 является переход AMD на 7-нм техпроцесс и архитектуру Zen 2. Это позволило значительно увеличить IPC по сравнению с Zen+ в процессорах Picasso. Кроме того, переход к 7-нм чипам также позволил увеличить тактовые частоты и улучшить стабильность работы.

Важную роль в улучшении производительности играют и дополнительные физические ядра Ryzen 7 4800U, поскольку AMD удалось обеспечить работу целых 8 ядер при общей мощности процессора всего 15 Вт. При этом Tiger Lake U, скорее всего, обеспечит более высокую одноядерную производительность, но подробнее мы об этом расскажем, когда получим дополнительные сведения.

Оценка Ryzen 7 4800U в Time Spy. (Источник: @TUM_APISAK)
Оценка Ryzen 7 4800U в Time Spy. (Источник: @TUM_APISAK)

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@TUM_APISAK

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 03 > Ryzen 7 4800U оказался на 40% производительнее Tiger Lake U в Time Spy
Arjun Krishna Lal, 2020-03-13 (Update: 2020-03-13)

 