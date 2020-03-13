Ryzen 7 4800U оказался на 40% производительнее Tiger Lake U в Time Spy
Информатор @TUM_APISAK недавно опубликовал очередные результаты Ryzen 7 4800U из 3DMark Time Spy. 8-ядерный 16-поточный процессор Renoir мощностью 15 Вт набрал 1045 баллов в тесте производительности графического ускорителя, а при проверке ЦП достиг выдающихся 6061 балла.
Это примерно вдвое больше результата Ryzen 7 3780U и почти на 40% превышает показатели процессоров грядущей линейки Tiger Lake U на том же бенчмарке Time Spy.
Утечка результатов 4800U с Time Spy позволяет убедиться в том, что новые процессоры Renoir предоставят пользователям совершенно иной игровой опыт благодаря своей энергоэффективности. Первые слухи утверждали, что Ryzen 7 4800U сможет удвоить время автономной работы устройств по сравнению с тем, что предлагает Intel. Похоже, что кроме этого новинка обеспечит также значительно лучшую производительность.
А главной причиной столь высокой производительности и энергоэффективности мобильных процессоров линейки Ryzen 4000 является переход AMD на 7-нм техпроцесс и архитектуру Zen 2. Это позволило значительно увеличить IPC по сравнению с Zen+ в процессорах Picasso. Кроме того, переход к 7-нм чипам также позволил увеличить тактовые частоты и улучшить стабильность работы.
Важную роль в улучшении производительности играют и дополнительные физические ядра Ryzen 7 4800U, поскольку AMD удалось обеспечить работу целых 8 ядер при общей мощности процессора всего 15 Вт. При этом Tiger Lake U, скорее всего, обеспечит более высокую одноядерную производительность, но подробнее мы об этом расскажем, когда получим дополнительные сведения.