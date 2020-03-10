AMD Ryzen 5 4500U уступает Ryzen 5 Pro 4650U, но опережает процессоры Intel Ice Lake-U на Cinebench R15

Благодаря утечке результатов с 3DMark мы узнали, что ориентированный на бизнес-сегмент AMD Ryzen 5 Pro 4650U опережает Ryzen 5 4500U в тесте Time Spy. Ранее AMD сама сравнила серию Ryzen 4000 U с Intel Ice Lake-U, а сейчас результат с Cinebench R15 еще раз подтвердил, что Ryzen 5 4500U имеет значительное преимущество перед конкурентами.

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Ноутбуки на базе процессоров AMD Renoir Ryzen 4000 APU появятся еще не скоро, так что пока мы вынуждены довольствоваться результатами с различных бенчмарков, которых, кстати, в последнее время было в избытке. AMD создала Pro-версии своих гибридных процессоров для бизнес-клиентов; эти версии будут установлены в Lenovo ThinkPad T14 и 15, которые были анонсированы совсем недавно. И вот наконец появились результаты Ryzen 5 4500U и Ryzen 5 Pro 4650U, которые подтверждают ожидаемую разницу между процессорами.

В свете последних утечек выяснилось, что Ryzen 5 Pro 4650U имеет базовую частоту 2.1 ГГц и разгонную – 4 ГГц. Ryzen 5 Pro 4650U имеет базовую частоту на 200 МГц меньше и поддерживает SMT (одновременную многопоточность), чего нет в Ryzen 5 4500U. В обоих процессорах имеется интегрированный графический ускоритель Vega 6.

Из результатов 3DMark Time Spy, обнаруженных @_rogame и опубликованных в Twitter, мы узнаем, что оба процессора находятся примерно на одном уровне. Однако производительность ЦП у Ryzen 5 Pro 4650U, предсказуемо, почти на 36% больше, чем у 4500U, что объясняется более продвинутыми возможностями Pro-версии в сфере многопоточности.

Однако итоговая разница между этими двумя моделями в 3DMark Time Spy составляет всего 1.8%. Правда, стоит отметить, что Time Spy не слишком адекватно измеряет возможности процессоров, обладающих более чем 10 потоками, так что данный бенчмарк, возможно, не самый удачный инструмент для того рода сравнений.

Еще одна утечка, на этот раз Cinebench R15, по-своему показала нам возможности Ryzen 5 4500U. Процессор, благодаря своему внушительному количеству ядер, набрал 960 баллов, т.е. больше, чем любой представитель серии Ice Lake-U. Для сравнения, Core i7-1065G7 набрал около 706 баллов в этом же тесте. Ноутбуков с процессором Core i7-1068G7 пока что нет на рынке, так что его точных результатов мы не знаем, однако можем предположить, что и он, скорее всего, получит оценку меньше, чем Ryzen 5 4500U.