AMD Ryzen 7 4800HS оставляет Core i7-9700K далеко позади в бенчмарке Fire Strike Ultra

AMD Renoir Ryzen 7 4800HS снова засветился на бенмарке. На этот раз мобильный процессор попал в 3D Strike Fire Strike Ultra, при этом оценка по физике составила 21 254 балла. Это куда больше 18 934 баллов, полученных Intel Core i7-9700K, и не так далеко от 24 794 баллов – результата мощного Core i9-9900K.

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Нашумевший, в последнее время, процессор AMD Ryzen 7 4800HS достиг просто невероятных результатов в еще одном известном синтетическом тесте. После впечатляющих достижений в Time Spy этот представитель серии Ryzen 4000 прошел проверку и в Fire Strike Ultra, ее результат составил 21 254 баллов.

Этот не столь мощный процессор Renoir (35 Вт) нашел что противопоставить настольным процессорам как от Intel, так и от самой AMD. Ryzen 7 4800HS смог обойти 105-Вт Ryzen 7 2700X (20 980 баллов) и 95-Вт Intel Core i7-9700K (18 934). Что уж говорить: результаты Ryzen 7 4800HS по физике приблизились даже к уровню мощного 255-Вт процессора Intel Xeon W-3175X (22 382 балла).

AMD Ryzen 7 4800HS уже только благодаря этим первым утечкам становится звездой в мире процессоров; похоже, что микроархитектура Zen 2, графика Radeon Vega и 7-нм техпроцесс приносят свои дивиденды. Asus уже выбрала Ryzen 7 4800HS в качестве начинки для своего нового ноутбука ROG Zephyrus G14, который позволит заядлым геймерам оценить все прелести новых процессоров серии Ryzen 4000.