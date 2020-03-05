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AMD Ryzen 7 4800H затмил Core i9-9980HK в Cinebench R15, а видеокарта Vega 7 достигла уровня 18-Вт GeForce MX250

AMD Ryzen 7 4800H с Radeon RX Vega 7 показал внушительные результаты в Cinebench R15 и League of Legends.
AMD Ryzen 7 4800H с Radeon RX Vega 7 показал внушительные результаты в Cinebench R15 и League of Legends.
Процессор AMD Ryzen 7 4800H скрестился на Cinebench R15 не только с Intel Core i7-9750H, но и Core i9-9980HK, отстаивая свою ценность. В довесок к этому в Сети появились предполагаемые показатели производительности Vega 7 в League of Legends, которые теперь можно сравнить с результатами NVIDIA GeForce MX250 мощностью 18 и 25 Вт.
Vaidyanathan Subramaniam | 05/03/2020
AMD таблицы ноутбуки Ryzen (Zen)

С момента анонса серии процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir на CES 2020, СМИ и пользователи не перестают обсуждать свои ожидания по поводу новинок. Только за последние дни мы видели нескольких утечек, касающихся довольно многообещающих результатов Ryzen 4000. Теперь дело дошло до первых результатов с Cinebench, где 8-ядерный 16-поточный 7-нм Ryzen 7 4800H мощностью 65 Вт потягался с Core i7-9750H и даже с Core i9-9980HK.

Результаты тестов Cinebench R15 были опубликованы в соцсети Weibo. Ryzen 7 4800H набрал 1875 баллов в многоядерном тесте, что на 43.5% выше самого большого показателя среди всех протестированных нами ноутбуков с процессором Core i7-9750H. Кроме того, результат Ryzen 7 4800H превосходит большинство ноутбуков с процессором Core i9-9980HK; только модели Clevo смогли набрать от 1800 баллов и выше. Также на скриншоте с результатами HWiNFO64 (Ryzen 7 4800H) можно увидеть, что под нагрузкой процессор нагревается до 92.8 градусов Цельсия.

Интересно увидеть, как процессор покажет себя в Cinebench R20, поскольку во время анонса Ryzen 4000 AMD заявила о 46%-ном превосходстве перед 9750H.

Результаты еще одного теста демонстрируют, что производительность интегрированной видеокарты Vega 7 достигает уровня 18-ваттной NVIDIA GeForce MX250 в игре League of Legends при разрешении 1080p. Vega 7 с 7 вычислительными блоками достигает тех же показателей, что и Vega 10 из поколения Raven Ridge с 10 блоками, подтверждая слова AMD о том, что каждое ядро ​​в Vega Renoir на 59% быстрее, чем аналоги из предыдущих поколений.

Дальнейшее развитие событий и перспективы грядущей линейки Ryzen 4000 обещают быть очень интересными на фоне таких утечек. Однако, как всегда, мы советуем критически отнестись к представленной информации.

AMD Ryzen 7 4800H на Cinebench R15. (Источник: Wolstame/Weibo)
AMD Ryzen 7 4800H на Cinebench R15. (Источник: Wolstame/Weibo)
AMD Ryzen 7 4800H HWiNFO64. (Источник: Wolstame/Weibo)
AMD Ryzen 7 4800H HWiNFO64. (Источник: Wolstame/Weibo)
AMD Ryzen 7 4800H Vega 7 против MX250. (Источник: Wolstame/Weibo)
AMD Ryzen 7 4800H Vega 7 против MX250. (Источник: Wolstame/Weibo)
 

Источник(и)

Wolstame/Weibo (на китайском), HXL/Twitter

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Vaidyanathan Subramaniam, 2020-03- 5 (Update: 2020-03- 5)

 