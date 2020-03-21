AMD Ryzen 7 4800HS в Asus ROG Zephyrus G14 пугает Intel Core i9-9880H в Apple MacBook Pro 16 2019 высокими оценками в Geekbench 5
Недавно результаты тестирования нового процессора AMD Ryzen 7 4800HS были обнаружены в рейтинге Geekbench 5 и установлен он был в ноутбуке Asus ROG Zephyrus G14 GA401IV. В этой модели также было установлено 16 ГБ оперативной памяти; система смогла полностью раскрыть потенциал восьмиядерного 16-поточного чипа Renoir. При этом, базовая частота процессора серии Ryzen 4000 составляла 2.9 ГГц.
Ryzen 7 4800HS будет использоваться в мощных ноутбуках, которые позволят пользователям ощутить улучшения архитектуры Zen 2. Сейчас в ноутбуках подобного класса устанавливается i9-9880H от Intel, который мы тестировали в составе Apple MacBook Pro 15 2019 и Apple MacBook Pro 16 2019. Средние показатели этого чипа семейства Coffee Lake в Geekbench 5 составляют 1186 в однопоточном и 7100 баллов в многопоточном тесте.
Пока что у Intel сохраняется превосходство над AMD в однопоточном бенчмарке, но разница между 1164 баллами у Ryzen 7 4800HS и 1186 баллами у i9-9880H, согласитесь, очень маленькая. Тем не менее, чип от Intel обладает более высоким TDP в 45 Вт, в то время как у процессора Renoir этот показатель составляет 35 Вт. Более высокая базовая частота (в то же время максимальная ниже) и улучшенный техпроцесс позволили новому чипу Ryzen 4000 достигнуть уровня Intel Core i9 и даже превзойти его по многоядерной производительности.