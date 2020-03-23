Невышедший 10-нм Core i7-1068G7 - таков ответ Intel на угрозу со стороны 7-нм AMD Ryzen 7 4700U

Процессор Intel Core i7-1068G7 был анонсирован еще в прошлом году, как самое старшее решение семейства Ice Lake, но вплоть до сегодняшнего дня ни в одном из ноутбуков он так и не засветился. Если Intel не поторопится с выпуском чипа, есть риск что он так и останется в тени наступающих 7-нм процессоров AMD Renoir.

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Когда Intel официально представила процессоры семейства Ice Lake в августе 2019, как мы помним, в него входили 5 моделей Y-серии и 6 моделей U-серии. Старшим чипом U-серии был обозначен Core i7-1068G7 с TDP 28-Вт, вслед за которым шел Core i7-1065G7 с TDP 15 - 25 Вт. Последний уже появился во многих продвинутых ультрабуках, вроде Razer Blade Stealth, HP Spectre x360 и Dell XPS 13. В то же время, Core i7-1068G7 пока нигде не видно.

Все дело в том, что Intel на данный момент ожидает начать поставки Core i7-1068G7 производителям, что должно произойти лишь в конце первого квартала 2020. Запуск нового чипа скорее всего совпадет с появлением новых процессоров AMD Ryzen. Восьмиядерный (и 8-поточный) Ryzen 7 4700U, в таком случае, будет напрямую соревноваться с Core i7-1068G7. Будет интересно посмотреть на результаты сравнительных тестов, ведь ожидается, что 7-нм Renoir превосходят 10-нм процессоры Ice Lake and 14-нм Comet Lake-U по процессорной и графической производительности.

Есть также небольшая вероятность того, что Intel приберегла Core i7-1068G7 эксклюзивно для своих NUC и других мини-ПК - такое уже было в случае с NUC8i7BEH и Core i7-8559U. Последний упомянутый процессор хоть и довольно мощный, но так и не стал популярным. Если в Intel решат повторить то же самое с 28-Вт Core i7-1068G7, то у чипмейкера попросту нечем будет ответить на появление Ryzen 4000U вплоть до выхода Tiger Lake-U.