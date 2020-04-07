В сеть утекли данные о настольных процессорах Intel Comet Lake-S: более 5 ГГц у Core i7 и i9

До официального релиза настольных процессоров 10 поколения Intel Comet Lake-S, в Интернет попали материалы для прессы с характеристиками Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K. Тем не менее, большая часть информации на них уже ранее фигурировала в утечках, включая разгон др 5.3 ГГц у i9-10900K. В этот раз внимание к себе привлек i5-10600K, который при правильном ценнике может стать довольно популярным.

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Промо-материалы грядущих Intel Core i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K были опубликованы ресурсом VideoCardz. Как показано на утекших в Сеть слайдах (см. ниже) i9-10900K будет способен ускоряться до 5.3 ГГц с помощью технологии Thermal Velocity Boost; кроме того, топовый представитель семейства Comet Lake-S будет содержать 10 ядер, которые способны обрабатывать до 20 потоков одновременно. Уровень TDP у этого процессора составляет 125 Вт, а максимальная частота при одновременной нагрузке на все ядра - 4.8 ГГц (одно ядро: 5.1 ГГц без TVB).

Еще одним мощным представителем семейства выступает Intel Core i7-10700K с 8 ядрами и 16 потоками, который также способен разгонятся выше 5 ГГц. Согласно утечкам, этот чип сможет достигать 5.1 ГГц с использованием max turbo 3.0. Тем не менее, теперь мы знаем, что самым привлекательным среди грядущих процессоров вполне может оказаться i5-10600K. Как и два других представителя Comet Lake-S, он обладает 125-Вт TDP, что позволяет ему разгоняться до 4.8 ГГц (при нагрузке на одно ядро). Новый мощный i5 содержит 6 ядер и способен обрабатывать до 12 потоков - если Intel правильно установят цену, то эта модель может составить серьезную конкуренцию AMD Ryzen.

Тем не менее, для настольных процессоров Comet Lake-S потребуется приобретать новые материнские платы с сокетом LGA 1200, вроде ASRock Z490M Pro4, а также эффективную систему охлаждения, способную справиться с нагревом - все это дополнительные растраты. Официальный анонс Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K ожидается 30 апреля.