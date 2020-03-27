Появились результаты Dell Latitude 5411 на базе Intel Core i5-10400H с Geekbench и UserBenchmark

Ноутбук Dell Latitude на базе Intel Core i5-10400H был обнаружен на паре бенчмарков. Его результаты с Geekbench 5 помогли узнать, что i5-10400H - это четырехъядерный восьмипоточный процессор с базовой частотой 2.6 ГГц. На UserBenchmark одноядерный результат чипа Intel Comet Lake-H достиг 138 баллов.

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Похоже, что новое поколение Dell Latitude будет оснащено процессором из серии Intel Comet Lake-H, а точнее – i5-10400H, судя по данным, недавно обнаруженным Тумом Аписаком (Tum Apisak). Dell Latitude 5411 с i5-10400H появился на Geekbench, где его одноядерный результат составил 1197 баллов, а многоядерный – 3367 баллов. Традиционно, чипы Intel показывают отличную одноядерную производительность, а вот в многоядерных тестах от них ждать чудес не приходится.

Кроме этого, новый процессор Comet Lake-H в системе Dell Latitude 5411 успел засветиться и на другой платформе – UserBenchmark. Там Intel Core i5-10400H получил 138 баллов в одноядерном тесте –топовый результат в контексте рейтинга UserBenchmark. Единственные, кто способен обойти его – i7 и i9 от той же Intel; для сравнения, результат AMD Ryzen Threadripper 3960X достигает 137 баллов в аналогичном тесте (это среднестатистический показатель, выведенный из результатов сотен данных процессоров).

Результат Intel Core i5-10400H – пока что один-единственный в базе, следовательно, среднее арифметическое вывести не из чего; однако, чего у Intel не отнять, так это способность выжать максимальную производительность от одного ядра. Это особенно важно для простых повседневных задач, где не требуются несколько ядер. Характеристики i5-10400H следующие: базовая тактовая частота – 2.6 ГГц, максимальная – 4.6 ГГц, 8 МБ кэш-памяти и расчетная тепловая мощность 45 Вт. Следовательно, тактовые частоты нового Comet Lake-H несколько выше, чем у его предшественника – Coffee Lake i5-9400H.