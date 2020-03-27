Microsoft может совершить революцию в криптомайнинге, задействовав физический потенциал пользователей
Уже достаточно долгое время Microsoft является сторонником криптовалют и технологии блокчейна, более того, когда-то в Microsoft Store даже можно было расплачиваться биткоинами. Внедрение блокчейна в экономику способно помочь в решении многих проблем сегодня, а Microsoft может станет одной из тех компаний, которые поспособствовали таким разработкам. Кстати, этот гигант программного обеспечения недавно опубликовал патент, в котором описан новый, более эффективный способ майнинга криптовалют, способный обеспечить более широкое внедрение технологий блокчейна и даже изменить взгляды многих на финансы.
За последние несколько лет энергические затраты и вычислительная мощность, необходимые для криптомининга, увеличились в геометрической прогрессии. Если 10 лет назад майнерам хватало обычных видеокарт, то по мере усложнения самого майнинга начали применяться специализированные ASIC (интегральные схемы специального назначения), которые соответствовали постоянно растущим потребностям в вычислительной мощности. Это актуально для большинства криптовалют, которые используют подход «доказательства выполнения работы» (proof-of-work) в майнинге. Альтернативный метод, «подтверждения доли» (proof-of-stake), вообще не требует какой-либо вычислительной мощности, пользователям просто нужно обладать некоторым количеством определенной криптовалюты, однако этот подход не так популярен, как предыдущий.
К примеру, сегодня для обеспечения эффективного майнинга биткойнов, нужно инвестировать около 50 000 долларов в небольшую ферму, так что среднестатистическому пользователю это уже не по карману. Тем не менее новый патент Microsoft описывает такую систему проверки работоспособности, в которой используются показатели активности человеческого тела, а не дорогостоящие вычислительные устройства и большие объемы электроэнергии.
Патент описывает новую систему проверки, включающую в себя сервер задач, который выдает простые задания, а не вычислительные проблемы с постоянно возрастающей сложностью, требующие огромных ресурсов. Пользователю всего лишь необходимо носить специальные датчики, которые генерируют данные об активности его тела в соответствии с полученным заданием. Эти данные, в свою очередь, проходят через блокчейн, который проверяет их и зачисляет определенную сумму криптовалюты на кошелек пользователя.
Пока неизвестно, собирается ли Microsoft внедрять эту систему в свои коммерческие продукты. Большинство существующих криптовалют опираются на вычислительные мощности компьютеров, так что Microsoft придется разработать собственный блокчейн и криптовалюту, чтобы внедрить преимущества новой системы, т.е. в конечном итоге компании придется конкурировать с Биткоин.