В рейтинге 3DMark появился неизвестный ноутбук с 5-ГГц процессором Intel Core i9-10880H и 115-Вт видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
Серия процессоров Comet Lake-H (далее CML-H) появится на ноутбуках уже в конце этого года, скорее всего, вместе с новыми видеокартами серии RTX 20 SUPER. Тандем процессора CML-H и графического ускорителя линейки RTX 20 SUPER, несомненно, станет мощной комбинацией, как показали недавние результаты с 3DMark.
Информатор @_rogame опубликовал замеченные на популярном бенчмарке результаты ноутбука на Core i9-10880H и GeForce RTX 2070 SUPER. Полученные показатели наглядно демонстрируют возможности данных чипов.
Из предложенного бенчмарком списка характеристик мы, во-первых, узнаем, что базовая частота Core i9-10880H составляет 2.3 ГГц – такая же, как у Core i9-9880H. Тем не менее максимальная частота процессора 10-го поколения – 5.0 ГГц, т.е. на 200 МГц выше, чем у Core i9-9880H.
Во-вторых, в том же списке указано, что базовые частоты RTX 2070 SUPER находятся в диапазоне от 1140 до 1750 МГц. С одной стороны, эти показатели ниже, чем у его предшественника, с другой – максимальные частоты RTX 2070 SUPER на 310 МГц выше, чем у RTX 2070. Объем видеопамяти RTX 2070 SUPER по-прежнему составляет 8 ГБ, ее тип – GDDR6, а скорость работы – 14 Гбит/с.
Согласно сведениям от @_rogame, таинственный ноутбук с вышеупомянутыми комплектующими набрал 8337 баллов в Time Spy, 20 760 баллов в Fire Strike и 27 765 баллов в 3DMark 11 Performance. Примерно такие же результаты показал Alienware m17 R2 с Core i9-9980HK и RTX 2080 Max-Q. Можно сделать вывод, что RTX 2070 SUPER существенно опережает рассмотренные нами ноутбуки на RTX 2070 по среднему показателю.
Однако для того, чтобы максимально раскрыть потенциал 45-Вт процессора и 115-Вт видеокарты потребуется добротная система охлаждения. Следовательно, RTX 2070 SUPER не ограничится 15.6-дюймовыми ноутбуками, а, скорее всего, появится вместе с Core i9 CML-H и в 17-дюймовых моделях.