Согласны вы с этим или нет, но Samsung Galaxy Fold – революционное устройство. Аналогичную революцию предвещает и Samsung Galaxy Book S, предоставляя до 25 часов автономной работы в тонком и легком форм-факторе ультрабука. Читайте далее, чтобы узнать, благодаря чему эти устройства стали для меня незаменимыми помощниками.

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Начать стоит с того, что Samsung не платила ни мне лично, ни сайту Notebookcheck за этот материал. Наш сайт – независимый ресурс, и эта статья отражает мои собственные взгляды и личный пользовательский опыт, полученный от двух вышеупомянутых устройств. Более того, я не являюсь приверженцем какой-либо из платформ. Прежде всего я выбираю ту технологию, которая наилучшим образом соответствует моим личным потребностям, независимо от того, кто является ее производителем. В течение долгих лет мой выбор останавливался на Apple. В последнее время я отдаю предпочтение Android и Windows, не в последнюю очередь из-за Samsung Galaxy Fold и Galaxy Book S. Также у меня есть Alienware Aurora R9 и Mac mini: последний мне необходим исключительно из-за моей любви к аудиопрограммам GarageBand и Logic Pro.

Я настоящий фанат новых технологий, поэтому меняю устройства гораздо чаще, чем следовало бы. Зачем? Потому что, как и многие, я искал лучшую комбинацию мобильных устройств, с которыми было бы удобно работать в дороге. Раньше я носил с собой iPhone и MacBook. Чуть позже это мог быть iPhone или Android-смартфон, а также iPad Pro с клавиатурой. Тем не менее, довольно специфические пользовательские интерфейсы и блокировки Apple в итоге дали о себе знать, как раз тогда, когда стабильность, производительность, надежность и аппаратное обеспечение устройств на Android и Windows успели сильно улучшиться.

Как только я впервые увидел Galaxy Fold, я сразу понял, что это мое устройство. Это напомнило мне дебют iPhone – благодаря той новинке я смог заменить свой iPod и телефон Sony-Ericsson на один-единственный смартфон, объединяющий в себе все. Galaxy Fold сделал то же самое: теперь мне не придется носить с собой и смартфон, и планшет. Возможно, другие не видят в этой новинке смысла, но лично для меня смысл есть. К тому же мне очень нравится огромный дисплей Galaxy Fold, т.к. он позволяет работать в режиме многозадачности, а совершать многие действия на нем намного легче и удобнее, чем на обычном смартфоне. В то же время небольшой дисплей на верхней крышке отлично подойдет для быстрого решения некоторых задач.

Также мне удалось создать довольно неплохой тандем для работы с программами пакета Office, подключив к Galaxy Fold раскладную Bluetooth-клавиатуру и Bluetooth-мышь. Эта система, ожидаемо, привлекла много внимания на моей второй работе в качестве старшего сотрудника по вопросам политики в местном органе самоуправления, занимающемся вопросами автомобильных дорог и транспорта. Однако, если в этом случае Fold великолепно вписался в контекст, то в поезде, которым я обычно добираюсь до офиса и обратно, эту систему едва ли было бы удобно использовать. Не самая лучшая поддержка мыши на iPad с одной стороны и различные недостатки планшетов Android в работе с Office с другой поспособствовали тому, что я нашел другое решение для «работы на ходу». Хотя мне нравится форм-фактор планшета за его легкость и компактность, в моей сумке чаще всего лежало три устройства – смартфон для быстрых задач, планшет для развлечений и MacBook Air для работы.

Вот тут-то и пришло время рассказать о Samsung Galaxy Book S. Конечно, в различных Chromebook и раньше можно было обнаружить чипсеты ARM, но ни один из них не был настолько мощным, как Qualcomm Snapdragon 8cx из Galaxy Book S. К тому же Chrome OS, как и iOS или Android, имеет свои ограничения в число которых входит отсутствие возможностей полноценной ОС, которую мы можем увидеть на любом ПК. С этой точки зрения Galaxy Book S – это не планшет, а планшетоподобный ноутбук, который весит всего 960 грамм и обеспечивает 25 часов автономной работы в режиме непрерывного воспроизведения видео, что является огромным преимуществом. Установленная на нем Windows 10 для ARM тоже имеет определенные ограничения, касающиеся запуска приложений для x86 (доступны лишь их 32-разрядные варианты), однако это настоящая операционная система для ПК, обладающая всеми соответствующими возможностями. Это как раз то, что мне нужно, когда я еду куда-то и занимаюсь веб-браузингом или работаю с пакетом Office.

Пусть мне так и не удалось ограничиться одним устройством, Galaxy Fold все же сумел совместить в себе два различных аспекта: выполнение быстрых задач на ходу и развлечения. Данный смартфон отлично подойдет как для игр, так и для просмотра видео и контента из новостных лент в социальных сетях. А когда я собираюсь с мыслями и сажусь за работу меня ждет всегда готовый, подключенный к Сети Galaxy Book S, что делает его очень похожим на планшет, но куда более производительный. Если для одной из моих двух работ нужно срочно что-то сделать, я запросто могу открыть Galaxy Book S, а потом выключить его без боязни потерять данные. Дополнительное преимущество этой связки – одно зарядное устройство подходит и для смартфона, и для ноутбука, что является действительно удобным решением.

Безусловно, у всех разные требования, но лично для меня тандем «Galaxy Fold-Galaxy Book S» стал просто идеальной комбинацией.