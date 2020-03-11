Канадские магазины показали цены на ноутбуки с AMD Ryzen 4000 и даты их выхода раньше времени

Уже на следующей неделе должно появиться множество ноутбуков Asus с процессорами из серии Ryzen 4000, а также видеокартами Nvidia GeForce (от GeForce GTX 1650 до GeForce RTX 2060), призванными обеспечить хорошую производительность систем. Указанные цены должны понравится пользователям, которые ждали относительно доступных игровых ноутбуков на базе Renoir от AMD.

На сайте Newegg Canada старт продаж ноутбуков Ryzen 4000 от Asus намечен на 16 марта. Следовательно, покупатели из Северной Америки смогут приобрести желаемые устройства даже раньше, чем клиенты Amazon China. Последние пару месяцев были преисполнены огромным количеством результатов процессоров серии AMD Ryzen 4000 с самых разных бенчмарков, демонстрирующих нам выдающуюся производительность новинок на базе Zen 2.