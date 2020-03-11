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Канадские магазины показали цены на ноутбуки с AMD Ryzen 4000 и даты их выхода раньше времени

Asus ROG GA502IU-XS74 оснащен процессором AMD Ryzen 7 4800HS. (Источник: Newegg Canada/@momomo_us).
Asus ROG GA502IU-XS74 оснащен процессором AMD Ryzen 7 4800HS. (Источник: Newegg Canada/@momomo_us).
Несколько ноутбуков Asus TUF Gaming и Asus ROG с процессорами AMD Renoir из серии Ryzen 4000 засветились на Newegg Canada и Memory Express. Хотя сайты оперативно удалили эту информацию, итак ясно, что ноутбуки на Ryzen 4000 появятся в продаже уже через несколько дней и по цене от $656 до $1822.
Daniel R Deakin | 11/03/2020
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Похоже, что не только Amazon China раньше времени раскрывает подробности о будущих ноутбуках с Ryzen 4000, т.к. онлайн-магазин Newegg Canada просто взял и разместил у себя в ассортименте несколько ноутбуков с процессорами Renoir. То же самое сделал еще один канадский сайт – Memory Express, правда, вскоре все наименования удалили. Однако это не помешало внимательному информатору momomo_us успеть зафиксировать цены и ключевые характеристики ноутбуков Asus (примечание: цены в таблице переведены из канадских долларов в доллары США, примерное соотношение этих валют 1:0.73). 

Модель Процессор AMD Видеокарта GeForce Дисплей Цена (в долларах США)
Asus TUF Gaming TUF506IH-RS53 Ryzen 5 4600H GTX 1650 15.6-дюймовый 60 Гц ~$656
Asus TUF Gaming TUF506IH-RS74 Ryzen 7 4800H GTX 1650 15.6-дюймовый 144 Гц ~$874
Asus TUF Gaming TUF706IU-AS76 Ryzen 7 4800H GTX 1660 17.3-дюймовый 120 Гц ~$1093
Asus TUF Gaming TUF506IV-AS76 Ryzen 7 4800H RTX 2060 Max-Q 15.6-дюймовый 144 Гц ~$1166
Asus ROG GA502IU-XS74 Ryzen 7 4800HS GTX 1660 Ti 15.6-дюймовый 144 Гц ~$1166
Asus ROG GA401IU-BS76 Ryzen 7 4800HS GTX 1660 Ti Max-Q 14-дюймовый 120 Гц ~$1239
Asus ROG GA502IV-ES76 Ryzen 7 4800HS RTX 2060 15.6-дюймовый 240 Гц ~$1312
Asus ROG GA401IV-DS91 Ryzen 9 4900HS RTX 2060 Max-Q 14-дюймовый 120 Гц ~$1822

Уже на следующей неделе должно появиться множество ноутбуков Asus с процессорами из серии Ryzen 4000, а также видеокартами Nvidia GeForce (от GeForce GTX 1650 до GeForce RTX 2060), призванными обеспечить хорошую производительность систем. Указанные цены должны понравится пользователям, которые ждали относительно доступных игровых ноутбуков на базе Renoir от AMD.

На сайте Newegg Canada старт продаж ноутбуков Ryzen 4000 от Asus намечен на 16 марта. Следовательно, покупатели из Северной Америки смогут приобрести желаемые устройства даже раньше, чем клиенты Amazon China. Последние пару месяцев были преисполнены огромным количеством результатов процессоров серии AMD Ryzen 4000 с самых разных бенчмарков, демонстрирующих нам выдающуюся производительность новинок на базе Zen 2.

Цены на ноутбуки с Ryzen 4000. (Источник: Newegg Canada/@momomo_us)
Цены на ноутбуки с Ryzen 4000. (Источник: Newegg Canada/@momomo_us)

Источник(и)

@momomo_us

Newegg Canada

Memory Express

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Daniel R Deakin, 2020-03-11 (Update: 2020-03-11)

 