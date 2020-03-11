Канадские магазины показали цены на ноутбуки с AMD Ryzen 4000 и даты их выхода раньше времени
Похоже, что не только Amazon China раньше времени раскрывает подробности о будущих ноутбуках с Ryzen 4000, т.к. онлайн-магазин Newegg Canada просто взял и разместил у себя в ассортименте несколько ноутбуков с процессорами Renoir. То же самое сделал еще один канадский сайт – Memory Express, правда, вскоре все наименования удалили. Однако это не помешало внимательному информатору momomo_us успеть зафиксировать цены и ключевые характеристики ноутбуков Asus (примечание: цены в таблице переведены из канадских долларов в доллары США, примерное соотношение этих валют 1:0.73).
|Модель
|Процессор AMD
|Видеокарта GeForce
|Дисплей
|Цена (в долларах США)
|Asus TUF Gaming TUF506IH-RS53
|Ryzen 5 4600H
|GTX 1650
|15.6-дюймовый 60 Гц
|~$656
|Asus TUF Gaming TUF506IH-RS74
|Ryzen 7 4800H
|GTX 1650
|15.6-дюймовый 144 Гц
|~$874
|Asus TUF Gaming TUF706IU-AS76
|Ryzen 7 4800H
|GTX 1660
|17.3-дюймовый 120 Гц
|~$1093
|Asus TUF Gaming TUF506IV-AS76
|Ryzen 7 4800H
|RTX 2060 Max-Q
|15.6-дюймовый 144 Гц
|~$1166
|Asus ROG GA502IU-XS74
|Ryzen 7 4800HS
|GTX 1660 Ti
|15.6-дюймовый 144 Гц
|~$1166
|Asus ROG GA401IU-BS76
|Ryzen 7 4800HS
|GTX 1660 Ti Max-Q
|14-дюймовый 120 Гц
|~$1239
|Asus ROG GA502IV-ES76
|Ryzen 7 4800HS
|RTX 2060
|15.6-дюймовый 240 Гц
|~$1312
|Asus ROG GA401IV-DS91
|Ryzen 9 4900HS
|RTX 2060 Max-Q
|14-дюймовый 120 Гц
|~$1822
Уже на следующей неделе должно появиться множество ноутбуков Asus с процессорами из серии Ryzen 4000, а также видеокартами Nvidia GeForce (от GeForce GTX 1650 до GeForce RTX 2060), призванными обеспечить хорошую производительность систем. Указанные цены должны понравится пользователям, которые ждали относительно доступных игровых ноутбуков на базе Renoir от AMD.
На сайте Newegg Canada старт продаж ноутбуков Ryzen 4000 от Asus намечен на 16 марта. Следовательно, покупатели из Северной Америки смогут приобрести желаемые устройства даже раньше, чем клиенты Amazon China. Последние пару месяцев были преисполнены огромным количеством результатов процессоров серии AMD Ryzen 4000 с самых разных бенчмарков, демонстрирующих нам выдающуюся производительность новинок на базе Zen 2.
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Подсказка от читателя Notebookcheck