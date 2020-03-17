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AMD Ryzen 5 4600H из Asus TUF Gaming показал возможности Zen 2, опередив Ryzen 7 3750H и Intel Core i7-8850H в тестах Geekbench

Серия AMD Ryzen 4000 H предназначена для тонких и легких ноутбуков. (Источник: AMD)
Серия AMD Ryzen 4000 H предназначена для тонких и легких ноутбуков. (Источник: AMD)
В Сети появились результаты процессора AMD Ryzen 5 4600H из ноутбука Asus TUF Gaming на бенчмарке Geekbench 4 и 5, демонстрирующие прирост производительности, обеспечиваемый микроархитектурой Zen 2. В Geekbench 5 чип Renoir набрал 1116 (одноядерный тест) и 6337 баллов (многоядерный тест), опередив Ryzen 7 3750H и i7-8850H.
Daniel R Deakin | 17/03/2020
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Тум Аписак (Tum Apisak), как всегда, поделился свежими результатами с Geekbench 4 и 5, где был протестирован процессор Ryzen 5 4600H в конфигурации ноутбука Asus TUF Gaming. В более ранних версиях Geekbench данный процессор набрал 4 984 балла в одноядерном тесте и 25 172 балла в многоядерном. В Geekbench 5 этот представитель серии Ryzen 4000 получил 1116 баллов в одноядерном и 6337 баллов в многоядерном тесте. Сам Ryzen 5 4600H является 6-ядерным 12-поточным процессором со стандартным требованием к теплоотводу 45 Вт (настраивается в диапазоне от 35 до 54 Вт).

Для сравнения, топовый процессор прошлого поколения Ryzen 7 3750H в среднем получал 4166 и 13 403 балла в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 4 соответственно. В Geekbench 5 средние значение процессора Zen+ Picasso составляют 884 и 3571 балл, в соответствующих тестах, т.е. значительно меньше, чем у представителя семейства Renoir. Конечно, AMD Ryzen 5 4600H имеет на два ядра больше, не говоря уже про разницу в базовых тактовых частотах и требованиях к теплоотводу, однако в поколении Zen 2 новый процессор является представителем начального уровня, в то время как Ryzen 7 3750H был одним из флагманов семейства Picasso. Таким образом, полученные результаты отлично демонстрируют разницу между двумя сериями AMD.

В вопросе конкуренции с Intel, Ryzen 5 4600H легко расправился с Coffee Lake Intel Core i7-8850H, хотя последний также имеет мощность 45 Вт и 6 ядер/12 потоков. Если представитель AMD Renoir имеет более высокую базовую тактовую частоту, то у процессора Intel выше максимальная частота (4300 МГц против 4000 МГц). На Geekbench 4 результаты i7-8850H были следующими: 5 261 балл (одноядерный) и 22 631 балл (многоядерный тест). По классике, чип Intel вырвался вперед в одноядерном тесте, но в Geekbench 5 ситуация резко изменилась: Core i7-8850H получил 1 006 баллов (одноядерный) и 4860 баллов (многоядерный тест). Таким образом, процессор AMD Renoir оказывается лидером в обоих тестах. Похоже, что новенький Ryzen 5 4600H еще раз продемонстрировал, насколько хороши могут быть ноутбуки на Ryzen 4000.

Результаты с версий Geekbench 4 и 5. (Источник: Geekbench)
Результаты с версий Geekbench 4 и 5. (Источник: Geekbench)

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@TUM_APISAK

Geekbench (4/5)

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Daniel R Deakin, 2020-03-17 (Update: 2020-03-17)

 