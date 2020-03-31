Графические процессоры NVIDIA Ampere GeForce RTX 3000 появятся в конце третьего квартала 2020 года
Многие предполагали, что на GTC 2020 NVIDIA должна была представить свою новую графическую архитектуру следующего поколения Ampere, а теперь компании придется отложить это событие. Тем не менее стоит вспомнить одну важную деталь: NVIDIA не обещала, что анонсирует Ampere на GTC 2020. Хотя компания, возможно, планировала данный релиз, однако нельзя говорить, что она задержала выпуск чего-то, о чем она официально не объявляла.
Отсутствие официальных заявлений со стороны NVIDIA породили волну слухов об Ampere, с самыми разными вариантами дат анонса. Например, ресурс Tweaktown заявляет, что NVIDIA планирует представить Ampere в августе, а полный запуск произвести на Computex 2020.
Правда, ничего нового в этой информации нет. Еще в ноябре ходили слухи о том, что NVIDIA продемонстрирует свои высокопроизводительные графические процессоры Ampere на Computex 2020, а видеокарты среднего класса появятся на рынке в третьем квартале 2020 года. Поскольку Computex 2020 откладывается до конца сентября, то не исключено, что NVIDIA анонсирует что-то на базе Ampere в течение лета.
В любом случае, сроки выхода графических процессоров Ampere почти не изменились. Как утверждает Bloomberg, «новые продукты» NVIDIA будут выпущены в любом случае, и «возьмут реванш» во следующем квартале. Слухи о «задержках», вероятно, будут ходить до тех пор, пока NVIDIA официально не объявит об архитектуре Ampere или о дате ее анонса.