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Графические процессоры NVIDIA Ampere GeForce RTX 3000 появятся в конце третьего квартала 2020 года

Если объявлений и анонсов не было, то и откладывать нечего. (Источник: NVIDIA)
Если объявлений и анонсов не было, то и откладывать нечего. (Источник: NVIDIA)
Слухи говорят нам о том, что NVIDIA отложит выпуск своих графических процессоров GeForce RTX 3000 до сентября. Ввиду отмены GTC 2020 и переноса Computex 2020, можно предположить, что архитектуру Ampere могла бы быть представлена в этом месяце. Однако, если учесть, что NVIDIA ничего нам не обещала по этому вопросу, то и откладывать или переносить ей тоже нечего.
Alex Alderson | 31/03/2020
Geforce игры компьютеры слухи

Многие предполагали, что на GTC 2020 NVIDIA должна была представить свою новую графическую архитектуру следующего поколения Ampere, а теперь компании придется отложить это событие. Тем не менее стоит вспомнить одну важную деталь: NVIDIA не обещала, что анонсирует Ampere на GTC 2020. Хотя компания, возможно, планировала данный релиз, однако нельзя говорить, что она задержала выпуск чего-то, о чем она официально не объявляла.

Отсутствие официальных заявлений со стороны NVIDIA породили волну слухов об Ampere, с самыми разными вариантами дат анонса. Например, ресурс Tweaktown заявляет, что NVIDIA планирует представить Ampere в августе, а полный запуск произвести на Computex 2020.

Правда, ничего нового в этой информации нет. Еще в ноябре ходили слухи о том, что NVIDIA продемонстрирует свои высокопроизводительные графические процессоры Ampere на Computex 2020, а видеокарты среднего класса появятся на рынке в третьем квартале 2020 года. Поскольку Computex 2020 откладывается до конца сентября, то не исключено, что NVIDIA анонсирует что-то на базе Ampere в течение лета.

В любом случае, сроки выхода графических процессоров Ampere почти не изменились. Как утверждает Bloomberg, «новые продукты» NVIDIA будут выпущены в любом случае, и «возьмут реванш» во следующем квартале. Слухи о «задержках», вероятно, будут ходить до тех пор, пока NVIDIA официально не объявит об архитектуре Ampere или о дате ее анонса.

Источник(и)

Bloomberg, Tweaktown & Guru3D

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Alex Alderson, 2020-03-31 (Update: 2020-03-31)

 