Прошло почти восемь месяцев после запуска графических процессоров AMD Navi, но многие пользователи, даже те, у которых установлены последние драйвера Radeon Adrenalin, жалуются на внезапные отключения экрана и другие проблемы, связанные с драйверами. Таким образом, перед потенциальными покупателями видеокарт встает непростой выбор: AMD располагает лучшим ценником, в то время как NVIDIA предоставляет более стабильные драйвера.

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В декабре 2019-го AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 2020, после чего многие пользователи начали жаловаться на снижение производительности и зависания экрана, из-за чего им приходилось прибегать к утилите Display Driver Uninstaller (DDU), чтобы полностью удалить и переустановить драйверы. Заметим, что серия Radeon RX 5700 вышла почти восемь месяцев назад, так что стабильные драйверы уже должны были бы появится к этому моменту, но, увы, это не так.

Выпуская версию 20.0.3 драйвера Adrenalin AMD признала, что пользователи видеокарт Radeon RX 5700 могут сталкиваться с «черным экраном» во время игр или в режиме ожидания. То же самое наблюдается и в последней версии драйвера (20.2.1), а временным решением, которое предлагает AMD, является отключение аппаратного ускорения в веб-браузерах и некоторых программах, например, в мессенджере Discord. Внезапное отключение экрана – проблема довольно раздражающая и единственное ее решение – полная перезагрузка системы. Достаточно много пользователей столкнулись с этой трудностью судя по количеству комментариев на Reddit.

Стабильность драйверов всегда была некой ахиллесовой пятой AMD. Недавний опрос, опубликованный на YouTube-канале Hardware Unboxed, показал, что 19% пользователей видеокарт AMD столкнулись с проблемами в работе драйверов Radeon, в то же время среди пользователей NVIDIA таких людей оказалось всего 13%, а еще 47% владельцев карт NVIDIA заявили, что у них проблем с драйверами не было. Это печальная статистика, поскольку AMD предлагает действительно хорошее оборудование, которое способно соперничать с топовыми представителями среднего класса NVIDIA, да и просто создать необходимую конкуренцию на рынке видеокарт.

Именно стабильные драйвера стали для NVIDIA ключевым моментом в обеспечении взаимодействия пользователя с устройством; безусловно, и у них есть свои проблемы, но не такого масштаба, как у AMD, которой, по-видимому, придется проделать огромную работу, чтобы проблемы с ПО не повлияли на уровень продаж карт Radeon.

Тем не менее AMD осведомлена о существующих трудностях. Вот, что заявляют сами представители компании:

Стабильность драйверов – это приоритет для команды наших разработчиков программного обеспечения. Они внимательно следят за комментариями на форуме, включая обсуждения «черного экрана» и других проблем, о которых пишут пользователи, идентифицируют эти ошибки и работают над их исправлением. Мы сообщим вам, как только найдем решение. Также мы призываем пользователей сообщать о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь здесь [http://amd.com/report], чтобы наша команда могла разобраться в них».

Если вы столкнулись с проблемой «черного экрана» или другими ошибками в работе драйверов, вы можете воспользоваться следующими решениями:

Полностью удалите текущие драйверы с помощью утилиты DDU в безопасном режиме, затем установите последние версии драйверов Radeon Adrenalin с официального веб-сайта AMD.

Вручную выберите PCIe 3.0 в BIOS вместо автоматической настройки Auto 2.0/3.0/4.0. Обратитесь к руководству вашей материнской платы для уточнения более подробной инструкции.

Наличие определенных проблем с драйверами абсолютно оправдано на начальном этапе запуска нового графического процессора, но, если спустя месяцы воз и ныне там, то необходимо задуматься, почему так происходит. И дело не в том, что AMD наплевательски относится к программному обеспечению. Наоборот, то, как компания старается выяснить все детали проблем с картами на архитектуре GCN наверняка убедит некоторых скептиков придержать свою критику, пусть даже ошибки драйверов Radeon Adrenalin успели коснуться некоторых карт Vega.

Конечно же не все графические процессоры AMD подвержены вышеупомянутым проблемам, но текущее положение дел в сфере драйверов означает, что рекомендовать Radeon RX 5700 вместо RTX 2060 будет преждевременно. Мы надеемся, что AMD разберется со всем этим в ближайшее время.

Если вы сталкивались с проблемами в работе драйверов графических процессоров AMD, расскажите нам об этом в комментариях ниже.