Выяснилось, что Apple будет использовать 5G-модемы Qualcomm до 2023 года
Не так много времени прошло с момента последней ссоры между Apple и Qualcomm, когда вторая компания обвинила первую в нарушении своих патентных прав. В итоге судебные разбирательства стоили для Apple миллиарды долларов. Тем не менее обе компании решили проститься с прошлым и двигаться дальше, продолжая сотрудничество. А совсем недавно обнаружился документ Комиссии по международной торговле США, в котором содержались сведения о том, что Apple планирует использовать 5G-модемы Qualcomm в еще минимум четырех поколениях iPhone.
Документ находится в открытом доступе, ознакомиться с ним можно по ссылке. Однако стоит учесть, что документ достаточно длинный, полон юридических терминов и закрашенных строк, поэтому он едва ли станет интересным чтивом. В двух словах: в нем говорится, что iPhone 2020 будет оснащен модемом Snapdragon X55 5G. Более того, последующие модели iPhone так же получат соответствующие 5G-комплектующие от Qualcomm. Правда, документ не уточняет, каковы будут действия Apple по истечению данного периода времени, хотя, безусловно, пока что рано об этом рассуждать.
В свете последних слухов и покупки подразделения Intel 5G компанией Apple эта новость немного удивляет. Конечно, Apple и сама не рада тому, что зависит от Qualcomm в таком важном вопросе, как 5G, но сейчас альтернативы нет. Хотя, компания из Купертино вряд ли оставит свои мощности без дела. Возможно, Apple выпустит два варианта iPhone, один – с модемом Intel 5G, а другой – с вариантом от Qualcomm. В конце концов, Samsung уже давно практикует этот подход в своих флагманах, так что Apple вполне может повторить этот трюк.