Apple разрешит пользователям устанавливать и запускать сторонние приложения по умолчанию в грядущих версиях iOS
Если говорить не о преимуществах iPhone, а о недостатках, то одним из них является выбор приложений по умолчанию, а точнее, его отсутствие. Apple пока не может внедрить эту функцию на фоне событий, произошедших с Google (последняя заплатила миллиардные штрафы ЕС за аналогичные нарушения в марте 2019-го). Однако, в угоду здравому смыслу, в будущем Apple все же позволит пользователям устанавливать сторонние приложения по умолчанию.
Во всех IPhone есть около 30 предустановленных приложений, которые открываются в тех или иных случаях по умолчанию. Но даже если Apple Maps, Safari или Apple Mail сами по себе неплохи, многие пользователи предпочли бы использовать альтернативы в виде сторонних приложений. Интересно, почему столь вопиюще антиконкурентное поведение не привлекло внимание защитников прав потребителей? К тому же Spotify уже подала в суд на Apple за финансовую политику, существующую в App Store.
Более того, умные колонки HomePod от Apple были плохо приняты пользователями как раз из-за отсутствия возможности воспроизводить контент со сторонних музыкальных сервисов, таких как Pandora и Spotify. Что ж, если Apple одобрит вышеупомянутый функционал, то он, скорее всего, появится в iOS 14. Правда, ждать эту версию ОС придется вплоть до сентября 2020 года.