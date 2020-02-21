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Apple разрешит пользователям устанавливать и запускать сторонние приложения по умолчанию в грядущих версиях iOS

Apple позволит пользователям устанавливать сторонние приложения по умолчанию. (Источник: Unsplash)
Apple позволит пользователям устанавливать сторонние приложения по умолчанию. (Источник: Unsplash)
По-видимому, скоро настанет тот момент, когда Apple наконец разрешит выбирать сторонние приложения для запуска по умолчанию на iPhone. Пока что в качестве приложений по умолчанию для открытия ссылок, электронных писем, навигации и т.д. пользователям доступны только предустановленные предложения Apple. Долгожданная функция должна появится уже в iOS 14.
Anil Satyanarayana | 21/02/2020
Apple телефоны

Если говорить не о преимуществах iPhone, а о недостатках, то одним из них является выбор приложений по умолчанию, а точнее, его отсутствие. Apple пока не может внедрить эту функцию на фоне событий, произошедших с Google (последняя заплатила миллиардные штрафы ЕС за аналогичные нарушения в марте 2019-го). Однако, в угоду здравому смыслу, в будущем Apple все же позволит пользователям устанавливать сторонние приложения по умолчанию.

Во всех IPhone есть около 30 предустановленных приложений, которые открываются в тех или иных случаях по умолчанию. Но даже если Apple Maps, Safari или Apple Mail сами по себе неплохи, многие пользователи предпочли бы использовать альтернативы в виде сторонних приложений. Интересно, почему столь вопиюще антиконкурентное поведение не привлекло внимание защитников прав потребителей? К тому же Spotify уже подала в суд на Apple за финансовую политику, существующую в App Store.

Более того, умные колонки HomePod от Apple были плохо приняты пользователями как раз из-за отсутствия возможности воспроизводить контент со сторонних музыкальных сервисов, таких как Pandora и Spotify. Что ж, если Apple одобрит вышеупомянутый функционал, то он, скорее всего, появится в iOS 14. Правда, ждать эту версию ОС придется вплоть до сентября 2020 года.

Источник(и)

Bloomberg

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Anil Satyanarayana, 2020-02-21 (Update: 2020-02-21)

 