Apple разрешит пользователям устанавливать и запускать сторонние приложения по умолчанию в грядущих версиях iOS

По-видимому, скоро настанет тот момент, когда Apple наконец разрешит выбирать сторонние приложения для запуска по умолчанию на iPhone. Пока что в качестве приложений по умолчанию для открытия ссылок, электронных писем, навигации и т.д. пользователям доступны только предустановленные предложения Apple. Долгожданная функция должна появится уже в iOS 14.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Если говорить не о преимуществах iPhone, а о недостатках, то одним из них является выбор приложений по умолчанию, а точнее, его отсутствие. Apple пока не может внедрить эту функцию на фоне событий, произошедших с Google (последняя заплатила миллиардные штрафы ЕС за аналогичные нарушения в марте 2019-го). Однако, в угоду здравому смыслу, в будущем Apple все же позволит пользователям устанавливать сторонние приложения по умолчанию.

Во всех IPhone есть около 30 предустановленных приложений, которые открываются в тех или иных случаях по умолчанию. Но даже если Apple Maps, Safari или Apple Mail сами по себе неплохи, многие пользователи предпочли бы использовать альтернативы в виде сторонних приложений. Интересно, почему столь вопиюще антиконкурентное поведение не привлекло внимание защитников прав потребителей? К тому же Spotify уже подала в суд на Apple за финансовую политику, существующую в App Store.

Более того, умные колонки HomePod от Apple были плохо приняты пользователями как раз из-за отсутствия возможности воспроизводить контент со сторонних музыкальных сервисов, таких как Pandora и Spotify. Что ж, если Apple одобрит вышеупомянутый функционал, то он, скорее всего, появится в iOS 14. Правда, ждать эту версию ОС придется вплоть до сентября 2020 года.