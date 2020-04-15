Наши догадки о том, что чип A12Z в новом iPad Pro - это стандартный A12X с добавленным графическим ядром, подтвердились

Как мы и предполагали в обзоре iPad Pro (2020), используемый в этом планшете чип A12Z является переименованным A12X. Наши догадки подтвердили специалисты из TechInsights, которые с помощью рентгеновской установки заглянули внутрь A12Z и выявили идентичную с A12X структуру.

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Чип Apple A12Z Bionic, что установлен в планшете iPad Pro (2020), был исследован изнутри с помощью рентгеновской установки. Такая процедура позволила доказать наши догадки (мы писали об этом в обзоре), что "новый" чип попросту является переименованным Apple A12X Bionic, что установлен в iPad Pro (2018). Предварительные тесты производительности показали нормальные результаты по процессорной части и улучшения по графике. Специалисты из TechInsights с помощью упомянутой рентгеновской установки установили, что чипы абсолютно идентичны, но у A12Z, в отличие от A12X, активны все 8 графических ядер.

По сути, сам факт существования A12Z говорит о том, что Apple планировала включить все 8 ядер еще в A12X Bionic, но количество дефектных чипов (где не работало одно ядро) было слишком большим. Выходит так, что производитель решил не отбирать дефективные чипы и попросту отключил с помощью прошивки у A12X одно ядро, чтобы производительность была стабильной. Либо же отбор все-таки был и теперь, когда накопилось достаточное количество полностью исправных чипов, а технологию производства удалось отладить, выпуск A12Z стартовал полноценно.

Многие ожидали, что новый iPad Pro выйдет уже со свежим чипом A13X, но у Apple есть странная традиция - они никогда не выпускают X-вариант процессора под нечетным числом. Косвенным подтверждением тому служат слухи о том, что iPad Pro с поддержкой 5G выйдет в конце 2020 вместе с новыми iPhone 12 5G и будет работать на свежем A14X. Apple явно решила воспользоваться моментом и выпустить небольшое промежуточное обновление перед запуском моделей с поддержкой 5G, используя перемаркированный A12X Bionic из 2018 iPad Pro и добавив некоторые реальные улучшения, вроде сенсора LIDAR.