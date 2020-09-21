Notebookcheck

iPad 2021 года выпуска могут получить mini-LED дисплеи

Будущий iPad Pro может получить mini-LED дисплей (Изображение: Apple)
Будущий iPad Pro может получить mini-LED дисплей (Изображение: Apple)
По данным популярного аналитика Мин-Чи Куо, возросшая конкуренция между поставщиками mini-LED дисплеев для Apple говорит о том, что в 2021 году больше половины новых планшетов iPad и ноутбуков Mac будут оснащены такими панелями.
Arjun Krishna Lal, 🇺🇸
Apple iPad Pro iPhone iOS

По мнению аналитика Мин-Чи Куо, возросшая конкуренция между поставщиками mini-LED дисплеев для Apple позволит последней получить их по более выгодным ценам, а значит в 2021 году большая часть iPad и MacBook могут получить панели нового типа.

Согласно Куо, компания Sanan Optoelectronics, которая изначально являлась второстепенным поставщиком mini-LED, нарастила производственные мощности и уже сейчас может поставлять объемы продукции сверх утвержденного плана. По слухам, mini-LED продукция от Sanan практически на 50% дешевле, чем у Epistar. По расчетам аналитика, данная ситуация приведет к тому, что Sanan будет поставлять до 30% продукции mini-LED для Apple в 2021 году. Кроме того, Куо уточняет, что около 40% всех iPad 2021 года выпуска получат mini-LED дисплеи.

Как бы там ни было, внезапный рост производства mini-LED дисплеев - это хорошая новость для потребителей. Да, лучшее качество картинки пока-что у OLED дисплеев (благодаря невероятно высокой контрастности и идеальному черному цвету), но mini-LED имеют все шансы в итоге вытеснить классические LCD панели, подняв стандарты качества на новый уровень. Если говорить точнее, mini-LED дисплеи обеспечат серьезное повышение яркости подсветки, поддержку HDR и локального затемнения.

Если в 2021 году мы и правда увидим множество iPad с mini-LED дисплеями, то можно будет провести более точное сравнение по качеству картинки с существующими моделями на базе OLED.

Среди ноутбуков единственной моделью с mini-LED пока-что остается MSI Creator 17, потому увидеть инновационные дисплеи в MacBook будет вдвойне интереснее. 

Источник(и)

MacRumors

Ещё по теме

Honor ViewPad 6 выпускается в трех расцветках (Изображение: Honor)
ViewPad 6: Honor выпустила конкурента для iPad Pro 11 20/05/2020
Apple Magic Keyboard может вызывать сильный разряд батареи iPad (Изображение: Apple)
Magic Keyboard вызывает быстрый разряд батареи у некоторых iPad 15/05/2020
Magic Keyboard для iPad Pro поступила в продажу (Изображение: Apple)
Невероятно дорогая Apple Magic Keyboard для iPad Pro уже доступна для покупки 16/04/2020
Apple A12X и A12Z по факту идентичны, но у Z активны все графические ядра (Изображение: Apple)
Наши догадки о том, что чип A12Z в новом iPad Pro - это стандартный A12X с добавленным графическим ядром, подтвердились 15/04/2020
Новый iPad Pro 2020 так же легко сломать, как и iPad Pro 2018. (Источник: EverythingApplePro/Wccftech)
Ничего не изменилось: новый iPad Pro гнется не хуже предшественников 27/03/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 09 > iPad 2021 года выпуска могут получить mini-LED дисплеи
Arjun Krishna Lal, 2020-09-21 (Update: 2020-09-21)
Arjun Krishna Lal
Editor of the original article: Arjun Krishna Lal - News Editor

 