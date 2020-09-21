iPad 2021 года выпуска могут получить mini-LED дисплеи

По данным популярного аналитика Мин-Чи Куо, возросшая конкуренция между поставщиками mini-LED дисплеев для Apple говорит о том, что в 2021 году больше половины новых планшетов iPad и ноутбуков Mac будут оснащены такими панелями.

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По мнению аналитика Мин-Чи Куо, возросшая конкуренция между поставщиками mini-LED дисплеев для Apple позволит последней получить их по более выгодным ценам, а значит в 2021 году большая часть iPad и MacBook могут получить панели нового типа.

Согласно Куо, компания Sanan Optoelectronics, которая изначально являлась второстепенным поставщиком mini-LED, нарастила производственные мощности и уже сейчас может поставлять объемы продукции сверх утвержденного плана. По слухам, mini-LED продукция от Sanan практически на 50% дешевле, чем у Epistar. По расчетам аналитика, данная ситуация приведет к тому, что Sanan будет поставлять до 30% продукции mini-LED для Apple в 2021 году. Кроме того, Куо уточняет, что около 40% всех iPad 2021 года выпуска получат mini-LED дисплеи.

Как бы там ни было, внезапный рост производства mini-LED дисплеев - это хорошая новость для потребителей. Да, лучшее качество картинки пока-что у OLED дисплеев (благодаря невероятно высокой контрастности и идеальному черному цвету), но mini-LED имеют все шансы в итоге вытеснить классические LCD панели, подняв стандарты качества на новый уровень. Если говорить точнее, mini-LED дисплеи обеспечат серьезное повышение яркости подсветки, поддержку HDR и локального затемнения.

Если в 2021 году мы и правда увидим множество iPad с mini-LED дисплеями, то можно будет провести более точное сравнение по качеству картинки с существующими моделями на базе OLED.

Среди ноутбуков единственной моделью с mini-LED пока-что остается MSI Creator 17, потому увидеть инновационные дисплеи в MacBook будет вдвойне интереснее.