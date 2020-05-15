Magic Keyboard вызывает быстрый разряд батареи у некоторых iPad

Некоторые владельцы iPad жалуются на быстрый разряд батареи, когда к планшету подключена новая клавиатура. У одного из таких "счастливчиков" заряд упал на 25% всего за два часа пользования аксессуаром. Проблема, судя по всему, не программная, так как присутствует на стабильной и бета-версии iPadOS.

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Apple уже довольно давно позиционирует собственный планшет iPad как замену ноутбукам. Но какой же ноутбук без клавиатуры? Именно поэтому производитель выпустил Magic Keyboard, которая призвана органично дополнить iPad. Правда, на деле новая подключаемая клавиатура оказалось не такой уж и магической, как утверждается в ее названии, - у некоторых владельцев этот аксессуар вызывает усиленный разряд батареи планшета.

Постепенно Twitter и различные форумы стали заполняться жалобами на быстрый разряд iPad при подключении Magic Keyboard. В некоторых случаях скорость разряда достигала 3% за 10 минут. Ресурс iPadinsights отмечает, что их iPad потерял 25% заряда всего за два часа набора текста. Довольно странно, что клавиатура вызывает такой разряд планшета, ведь она подключается к нему не через разъем, а по Bluetooth.

В iPadinsights также предполагают, что проблема не связана с версией iPadOS, так как присутствует как в стабильной, так и в тестовой сборке. Вероятно, дело может быть в проблемной партии клавиатур, так как многие пользователи в комментариях отмечают, что с их iPad все в полном порядке, в том числе и с подключенной клавиатурой. В Apple пока никак не комментируют проблему, но если это произойдет, мы обновим данную новость.