Опыт использования клавиатуры iPad Pro Magic Keyboard

Как же долго мы ждали от Apple клавиатуру с тачпадом для iPad! По факту - 10 лет. И вот, перед нами новая Magic Keyboard и сказать, что мы ожидаем от нее многого - это не сказать ничего. Не прогнется ли клавиатура Apple под весом обязательств (а вес у нее тоже немалый) перед пользователями?

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Ожидания

Как владельцы iPad со стажем, мы также активно изучали и использовали альтернативы от других производителей (включая Surface Pro X, Galaxy Tab S5e и Galaxy Book S). Тем не менее, анонс iPad Pro Magic Keyboard возродил в нас интерес к планшету Apple. Мы уже очень давно надеялись на появление поддержки мыши в iPad, так как каждая попытка Apple как-то улучшить работу с текстом на сенсорном экране в конце концов оказывалась не совсем удачной. Мобильность iPad нам всегда была по душе, но так как мы много работаем с текстом, то тачпада у его обложек-клавиатур нам всегда очень не хватало. В свете всего описанного, нам хотелось опробовать клавиатуру Magic Keyboard с самого момента ее официального анонса.



Компромиссы - они повсюду



Механизм крепления iPad (по типу кронштейна) в новой клавиатуре навевает мысли о том, что Apple была ограничена в своих действиях существующим дизайном iPad. Разработка нового решения с сохранением совместимости с выпущенными ранее продуктами несомненно стала вызовом для команды инженеров компании. Дело в том, что когда Apple выпустила первый современный iPad Pro в 2018 году, она явно не собиралась добавлять ему поддержку мыши - одного взгляда на Smart Keyboard Folio (предыдущую клавиатуру-обложку) достаточно, чтобы понять это.



Сама клавиатура в Smart Keyboard Folio смещена к переднему краю обложки (то есть ближе к пользователю), в то время как выше расположены углубления для установки iPad - свободного места для тачпада попросту не осталось. И раз уж дизайн и корпус у iPad Pro нового поколения остались неизменными, а надобность добавить поддержку мыши висела как грозовое облако над всей Apple, разработчикам пришлось задействовать свою фантазию на полную катушку. В итоге, клавиатура переместилась выше, высвободившееся место занял тачпад, а сам iPad пришлось закрепить в “висящем” положении над всей этой конструкцией. Именно такое решение и обусловило немалый вес нового аксессуара (для 11-дюймового iPad Pro) - 601 грамм. Чтобы вы понимали как это много: даже сам по себе 11-дюймовый iPad Pro легче на 128 граммов!



Преимущества и недостатки нового крепления



Лучшее следствие такого положения iPad - это более целостный пользовательский опыт. Теперь при работе с различными файлами и документами совершенно не отвлекаешься при смене устройства ввода: текст набираешь на клавиатуре, затем пальцем на сенсорном экране выбираешь исправление - и все это абсолютно не задумываясь, почти бессознательно и интуитивно. За предыдущей Smart Keyboard Folio работалось не так удобно и естественно. Главный недостаток новой конструкции очевидный: при наборе текста вы порой будете биться пальцами или рукой о край планшета. Очевидно, что поначалу вам придется подыскать такое положение, при котором вы не будете задевать планшет и руки при этом не будут напряжены. В итоге, наше мнение на этот счет таково: если бы Apple представила такую обложку два года назад вместе с iPad Pro, то мы бы восприняли ее как конструкторский просчет. Все-таки, компания всегда максимально заботится о пользовательском опыте, тактильных ощущениях и прочих подобных характеристиках своих продуктов. Однако, как выпущенный в наше время аксессуар для iPad Pro (который уже не переделаешь с нуля) новая клавиатура нам кажется вполне удачной.



Клавиатура



Что же до самой клавиатуры - работать с ней намного приятнее в сравнении с Smart Keyboard Folio, в которой использовался механизм butterfly, что печально известен своей ненадежностью. Как бы там ни было, новая низкопрофильная клавиатура с островной раскладкой и ножничным механизмом дарит гораздо лучший баланс тактильного отклика и скорости срабатывания. Вдобавок, она довольно тихая в работе - намного тише клавиатур butterfly в MacBook предыдущих поколений. Подсветка клавиш равномерная, каждый нанесенный символ просвечивается, что нельзя сказать о всех современных клавиатурах.



Тачпад



iPad Magic Keyboard - это как раз то, на что уповали многие владельцы планшетов Apple. Благодаря новой клавиатуре, работать с текстовыми редакторами, вроде Microsoft Word, а также документами и электронной почтой стало в разы проще. Нельзя сказать, что ранее в таких сценариях пользователи испытывали затруднения, но с учетом позиционирования iPad Pro как заменителя ноутбуков, не все процессы были отлажены как следует. Тачпад здесь не такой большой, как у MacBook, но самое его наличие - это уже огромный шаг вперед.



Выполнена сенсорная площадка из того же стекла, которое Apple использует в MacBook. Тактильно поверхность очень гладкая и приятная, позволяет легко выполнять жесты. Тачпад нажимается с четким кликом в любом месте касания, но в настройках можно включить опцию “коснитесь для нажатия” (как у MacBook). Возвращаясь к жестам: они по-прежнему очень удобные (даже с учетом малых размеров тачпада) и со временем к ним привыкаешь даже больше, чем к обычным жестам на самом iPad. Словом, как не посмотри, а тачпад получился удачным.



USB Type-C и Smart Connector



Еще одна важная особенность Magic Keyboard: для подключения к планшету используется разъем Smart Connector, а не Bluetooth. На самой клавиатуре есть разъем USB Type-C, через который подключенный iPad Pro заряжается беспроводным способом (через крепление). Таким образом, расположенный на самом планшете порт USB Type-C остается свободным и потому к нему можно подключить дисплей, накопитель или другую периферию, не жертвуя зарядкой. Область, окружающая USB на клавиатуре, выполнена из алюминия, благодаря чему улучшается долговечность конструкции.



Что там с весом?



Главным недостатком Magic Keyboard выступает ее большой вес. Вместе с установленным 11-дюймовым iPad Pro, эта клавиатура весит 1.07 кг. Для сравнения, ноутбук Samsung Galaxy Book, который нам очень нравится, весит 960 граммов и при этом обладает 13.3-дюймовым дисплеем, а также работает в два раза дольше iPad Pro. Старший 12.9-дюймовый iPad Pro вместе с Magic Keyboard весит 1.35 кг, что больше, чем у 13.3-дюймового MacBook Air, который является самым легким ноутбуком в текущей линейке от Apple. Все это плохо в первую очередь потому, что таким образом iPad лишается того превосходства по мобильности и портативности, каким обычно обладают планшеты в сравнении с ноутбуками.



Тем не менее, общий эффект удобства и эргономичности Magic Keyboard позволяет ей успешно скрывать свои недостатки - по-крайней мере, если говорить о комбинации с 11-дюймовым iPad Pro. Видимо, очень сильно на впечатления повлияла высокая надежность магнитного крепления планшета - iPad сидит в подставке как влитой. Честно говоря, мы не ожидали, что в сборе конструкция окажется настолько стабильной и монолитной. Кроме того, эта клавиатура по-прежнему играет роль обложки в собранном состоянии, что дает продуктам Apple преимущество над ноутбуками, вроде Galaxy Book S.



Вердикт



По итогу можно сказать, что Magic Keyboard до неузнаваемости меняет пользовательский опыт с iPad, впервые за все время по-настоящему превращая его в замену ноутбукам. Apple годами игнорировала запросы огромного числа пользователей - среди которых и мы сами -, которые попросту отказались от iPad из-за отсутствия поддержки мыши/тачпада. Новая клавиатура-обложка полностью меняет сложившуюся ситуацию, но нам очень жаль видеть какой дорогой она вышла: целых $299 за версию для 11-дюймового iPad Pro. При этом, нам интересно опробовать эту клавиатуру и с 12.9-дюймовой моделью, чтобы выяснить, не перевесят ли недостатки то удобство, которая она должна привносить. Да, у Magic Keyboard есть принципиальные недостатки, которые не зависят от конкретной ее версии, но в Apple проделали по-настоящему огромную работу, чтобы заставить ее работать как следует. И мы считаем, что работа эта была проделана вовсе не зря.