MacBook Air 2020: Зачем Apple испортила Air?

В новом MacBook Air 2020 компания Apple должна была раз и навсегда покончить с двумя главными проблемами модели, установив новую клавиатуру и более мощный четырехъядерный процессор. Вместо решения одних проблем теперь появились другие - с системой охлаждения и производительностью процессора. И, судя по всему, именно этого Apple и добивалась.

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MacBook Air - это субноутбук с большой буквы и мобильный компаньон для многих пользователей. Эту модель Apple не обновляла несколько лет к ряду, но она по-прежнему продавалась очень хорошо за счет снижения цен. Первое большое обновление мы увидели в 2018 году, когда ноутбук получил гораздо более качественный дисплей. Две других и более явных проблемы - клавиатура Butterfly (а точнее ее выход из строя), а также низкая производительность двухъядерного процессора - были исправлены в улучшенном образце 2020 года выпуска. Пару дней назад у нас вышел обзор этого ноутбука и там мы подрезюмировали, что Apple упустила прекрасную возможность исправить положение дел. Однако, сделано это было явно специально.

Давайте начнем с хорошего. Дисплей не изменился и потому по-прежнему очень хорош, но конкуренты на Windows теперь не отстают, а по некоторым параметрам даже превосходят Air (например, по яркости). Превосходный алюминиевый корпус в этом году стал чуть толще, чтобы вместить новую клавиатуру. Нам понравилось эта клавиатура - ощущение, как будто работаешь с одним из старых MacBook, которые вышли до перехода на Butterfly. Автономность все еще на отличном уровне и Apple даже удалось чуть улучшить встроенную акустику.

Тем не менее, у новинки есть кое-какие серьезные проблемы и глядя на их причины мы совершенно не понимаем логику действий производителя. В своем ноутбуке Apple использует эксклюзивный процессор Intel семейства Ice Lake, который - впервые за все время существования MacBook Air - обладает 4 ядрами. Тем не менее, этот чип все так же принадлежит к экономичной Y-серии, а значит его уровень TDP очень низкий. Apple оставила нетронутой необычную систему охлаждения, вентилятор которой может шуметь на целых 45 дБ(А) при нагрузке. Это слишком громко для той производительности, что получает пользователь, не говоря уже о том, что ее уровень через короткий промежуток времени снижается. Мы также не можем понять, почему Apple игнорируют Wi-Fi 6, ведь в этот раз контроллер этого беспроводного стандарта встроен в используемом чипе Ice Lake.

Сама по себе низкая производительность - это не проблема, так как она достаточна, чтобы MacBook Air справлялся с простыми задачами. Кроме того, пользователи с простыми потребностями всегда были целевой аудиторией Air. Также, вполне очевидно, что в Apple хотят максимально дистанцировать модель от старших MacBook Pro. Но почему бы в таком случае просто не использовать полностью пассивный радиатор без вентилятора?. Наилучшим примером того, как это можно осуществить, является Microsoft Surface Pro 7, у которого конфигурации с Core i3 и Core i5 (с 15-Вт TDP, кстати) охлаждаются пассивно. В результате применения такого подхода имеем гораздо более высокую краткосрочную производительность, а долгосрочная, пусть и снижена, но все равно лучше, чем у MacBook Air.

Видимо, в Apple решили не особо заморачиваться с этим обновлением, ведь ноутбук все равно будет хорошо продаваться. Кроме того, вполне может быть и так, что следующий MacBook Air выйдет уже на собственных ARM-процессорах от Apple (появления такой модели все ждут уже несколько лет). Вдобавок, по производительности Air уступает даже планшету iPad Pro 11, что лишний раз доказывает способность последнего заменить ноутбук и повышает статус чипов Apple на фоне решений Intel (производительнее, эффективнее, не требуют активного охлаждения и т.д.). Жаль, но выход первого ноутбука на ARM еще придется подождать.

Ну а в наши дни MacBook Air станет хорошим вариантом только для тех, кому ноутбук нужен для самых базовых задач. Главное разочарование от нового MacBook Air как раз в том, что он прямо сейчас мог бы быть намного лучше... но не стал.