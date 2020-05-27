Honor MagicBook 14 против Apple MacBook Air: в два раза дешевле и в два раза мощнее

В наших обзорах мы не учитываем цену ноутбуков при формировании их оценки, но надо сказать, что в наши дни выходит все больше недорогих моделей, которые отлично справляются со стандартным набором задач. Идеальным примером можно считать Honor MagicBook 14, который превосходит любые ожидания при ценнике в 599 евро. По другую сторону баррикад у нас свежий MacBook Air от Apple, что явно позиционируется как устройство для базовых задач, так как содержит низкопроизводительный и экономичный процессор. Правда, при этом он стоит 1199 евро (у нас в Германии). То есть, MacBook в два раза дороже MagicBook 14, но вот вопрос - может ли он хоть как-то оправдать такую разницу в цене? Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили сравнить оба ноутбука бок о бок. Стоимость MacBook Air может немного отличаться в зависимости от региона продаж, потому в тестирование мы добавили также более дорогую и производительную конфигурацию с четырехъядерным Core i5 в дополнение к базовой версии с Core i3.

Примечание: В обычном обзоре или тестировании мы бы не стали сравнивать два ноутбука с такой сильной разницей в цене. В данном обзоре наибольшее внимание будет уделено тому, насколько каждый из ноутбуков удобен в использовании в тех или иных ситуациях/задачах, потому будет присутствовать субъективное мнение автора. Объективные оценки и результаты тестов вы сможете найти в отдельных обзорах обеих моделей, ссылки на которые приведены ниже.

