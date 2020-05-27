Honor MagicBook 14 против Apple MacBook Air: в два раза дешевле и в два раза мощнее
В наших обзорах мы не учитываем цену ноутбуков при формировании их оценки, но надо сказать, что в наши дни выходит все больше недорогих моделей, которые отлично справляются со стандартным набором задач. Идеальным примером можно считать Honor MagicBook 14, который превосходит любые ожидания при ценнике в 599 евро. По другую сторону баррикад у нас свежий MacBook Air от Apple, что явно позиционируется как устройство для базовых задач, так как содержит низкопроизводительный и экономичный процессор. Правда, при этом он стоит 1199 евро (у нас в Германии). То есть, MacBook в два раза дороже MagicBook 14, но вот вопрос - может ли он хоть как-то оправдать такую разницу в цене? Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили сравнить оба ноутбука бок о бок. Стоимость MacBook Air может немного отличаться в зависимости от региона продаж, потому в тестирование мы добавили также более дорогую и производительную конфигурацию с четырехъядерным Core i5 в дополнение к базовой версии с Core i3.
Примечание: В обычном обзоре или тестировании мы бы не стали сравнивать два ноутбука с такой сильной разницей в цене. В данном обзоре наибольшее внимание будет уделено тому, насколько каждый из ноутбуков удобен в использовании в тех или иных ситуациях/задачах, потому будет присутствовать субъективное мнение автора. Объективные оценки и результаты тестов вы сможете найти в отдельных обзорах обеих моделей, ссылки на которые приведены ниже.
Корпус: Монолитная конструкция против стандартной
Что же, с этой секцией мы разобрались быстро: у Honor MagicBook 14 металлический корпус и в обзоре он оставил положительное впечатление (особенно с учетом цены), но монолитный корпус Apple выигрывает как по качеству, так и по прочности. Основываясь на собственном опыте можем сказать, что корпуса MacBook даже спустя годы эксплуатации по-прежнему ведут себя как в первый день покупки, в то время как многие ноутбуки начинают хрустеть при открытии/закрытии крышки или активном наборе текста. Вдобавок, у Apple, помимо двух стандартных имеется золотая расцветка, которая очень понравится прекрасному полу - а это дополнительная аудитория. По размеру ноутбуки практически не различаются, а тот факт, что Air примерно на 100 грамм легче, довольно сложно заметить на практике при использовании. Как бы там ни было, здесь победа за MacBook.
Сравнение размеров
Промежуточный счет:
MacBook Air (1) – MagicBook 14 (0)
Порты и оснащение: Thunderbolt 3 против USB Type-A
Переходим к набору портов и сразу понимаем, что здесь будет сложнее. Если судить чисто по характеристикам, два порта Thunderbolt 3 у MacBook Air обеспечивают явное превосходство, только вот на практике пользоваться ими далеко не всегда удобно. Кроме того, Air подходит только для самых простых игр, а значит вряд-ли пользователи будут подключать к нему множество устройств через Thunderbolt у себя дома. В то же время, у MagicBook 14 имеется полноразмерный HDMI, который позволит подключить телевизор или монитор. Кроме того, два стандартных USB Type-A у Honor пока что намного удобнее для подключения внешних накопителей и других устройств к ноутбуку.
По оснащению аппараты идут на равных: оба поддерживают Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, имеют сканер отпечатков и подсветку клавиатуры. Веб-камера, меж тем, достаточно плохая у обоих ноутбуков. По нашему мнению, в этой секции победителем выходит Honor MagicBook 14.
Промежуточный счет:
MacBook Air (1) – MagicBook 14 (1)
Гарантия – Honor явно в выигрыше
Несмотря на высокую стоимость, срок гарантии на MacBook Air составляет всего 1 год. Да, у покупателей есть возможность продлить срок до 3 лет, но это будет стоить 249 евро. В то же время, у Honor по умолчанию гарантия на 2 года, потому MagicBook 14 снова побеждает.
Промежуточный счет:
MacBook Air (1) – MagicBook 14 (2)
Устройства ввода – MacBook выигрывает благодаря Magic Keyboard
Honor MagicBook 14 обладает довольно солидными устройствами ввода, но глубина хода клавиш у него слишком малая. MacBook Air в этом плане впереди - новая клавиатура Magic keyboard со стандартным ножничным механизмом обеспечивает глубокий ход клавиш, в результате чего работать с ней приятнее. В сочетании с превосходным тачпадом, на который по-прежнему стоит равняться всем производителям ноутбуков, MacBook побеждает в данной секции.
Промежуточный счет:
MacBook Air (2) – MagicBook 14 (2)
Дисплей – Retina против Full HD
MacBook однозначно выигрывает в сравнении дисплеев: у него выше разрешение, яркость и субъективное качество картинки. В общем-то, матовая 1080p панель у Honor тоже очень и очень неплохая, но чисто по субъективному восприятию она проигрывает. Цвета не такие яркие, что частично также является побочным эффектом матового покрытия. Цветопередача также лучше у Air, при этом мы подтвердили в обзоре 100% цветовой охват пространства sRGB. При использовании ноутбуков на улице разница уже не так очевидна: у Apple глянцевый дисплей, но у него хороший антибликовый фильтр и высокая яркость, которая частично перекрывает блики. У матового дисплея Honor в таком сценарии должно было быть преимущество, но недостаточная яркость подсветки портит результат. В конце концов, здесь побеждает Apple.
|Honor Magicbook 14
BOE CQ TV140FHM-NH1, IPS, 1920x1080, 14
|Apple MacBook Air 2020 i3
APPA042, IPS, 2560x1600, 13.3
|Response Times
643%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
44.8 (24.4, 20.4)
38.4 (20.4, 18)
14%
|Response Time Black / White *
34 (19.2, 14.8)
28.4 (16, 12.4)
16%
|PWM Frequency
5952 (99)
119000 (75)
1899%
|Параметры экрана
35%
|Яркость в центре
311
416
34%
|Brightness
296
403
36%
|Brightness Distribution
92
95
3%
|Уровень чёрного *
0.18
0.34
-89%
|Контрастность
1728
1224
-29%
|Colorchecker DeltaE *
5.3
0.9
83%
|Colorchecker DeltaE2000 max. *
18.5
1.4
92%
|Colorchecker DeltaE2000 calibrated *
4.2
0.6
86%
|DeltaE для серого *
3.5
1
71%
|Гамма
2.1 105%
2.2 100%
|CCT
7078 92%
6629 98%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
42.5
63.9
50%
|Color Space (Percent of sRGB)
65.8
97.6
48%
|Среднее значение
339% / 165%
* ... меньше = лучше
Промежуточный счет:
MacBook Air (3) – MagicBook 14 (2)
Производительность – AMD уделывает Intel
Здесь мы подсуммируем процессорную, графическую и игровую производительность. MagicBook 14 на AMD Ryzen со встроенной графикой Vega явно впереди. MacBook Air обладает низкопроизводительным экономичным процессором, который подходит только для базовых задач, но его дополнительно тормозит крайне непродуманная и неудачная система охлаждения. Причем, все сказанное касается не только младшего MacBook Air на Core i3, но и старшей версии с четырехъядерным Core i5. Оба ноутбука оснащены 8 ГБ ОЗУ, но у MagicBook 14 более быстрый NVMe SSD.
Говорить о различиях Windows и macOS и вплетать их влияние на результат этого сравнения мы не станем. Оба ноутбука работаю шустро, но Honor мощнее и способен справиться с более требовательными приложениями. То есть, у Honor лучше запас на будущее, а значит он в итоге и выигрывает этот раунд.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Honor Magicbook 14
Vega 8, R5 3500U, Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ
145 Points ∼100%
|Apple MacBook Air 2020 i3
Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU), i3-1000NG4, Apple SSD AP0256
141 Points ∼97% -3%
|Apple MacBook Air 2020 i5
Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), i5-1030NG7, Apple SSD AP0512
140 Points ∼97% -3%
|CPU Multi 64Bit
|Honor Magicbook 14
Vega 8, R5 3500U, Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ
649 (min: 646.48, max: 668.95) Points ∼100%
|Apple MacBook Air 2020 i5
Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), i5-1030NG7, Apple SSD AP0512
448 (min: 363, max: 448) Points ∼69% -31%
|Apple MacBook Air 2020 i3
Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU), i3-1000NG4, Apple SSD AP0256
333 (min: 293, max: 333) Points ∼51% -49%
|Geekbench 5.1
|64 Bit Multi-Core Score
|Honor Magicbook 14
Vega 8, R5 3500U, Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ
3154 Points ∼100%
|Apple MacBook Air 2020 i5
Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), i5-1030NG7, Apple SSD AP0512
2881 Points ∼91% -9%
|Apple MacBook Air 2020 i5
Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), i5-1030NG7, Apple SSD AP0512
2539 Points ∼81% -19%
|Apple MacBook Air 2020 i3
Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU), i3-1000NG4, Apple SSD AP0256
2028 Points ∼64% -36%
|64 Bit Single-Core Score
|Apple MacBook Air 2020 i5
Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), i5-1030NG7, Apple SSD AP0512
1167 Points ∼100% +29%
|Apple MacBook Air 2020 i5
Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), i5-1030NG7, Apple SSD AP0512
1010 Points ∼87% +12%
|Apple MacBook Air 2020 i3
Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU), i3-1000NG4, Apple SSD AP0256
1096 Points ∼94% +21%
|Honor Magicbook 14
Vega 8, R5 3500U, Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ
904 Points ∼77%
|3DMark - 1920x1080 Fire Strike Graphics
|Honor Magicbook 14
Vega 8, R5 3500U, Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ
2655 Points ∼100%
|Apple MacBook Air 2020 i5
Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), i5-1030NG7, Apple SSD AP0512
1846 Points ∼70% -30%
|Apple MacBook Air 2020 i3
Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU), i3-1000NG4, Apple SSD AP0256
922 Points ∼35% -65%
|Dota 2 Reborn
|1920x1080 high (2/3)
|Honor Magicbook 14
Vega 8, R5 3500U, Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ
39.8 (min: 36) fps ∼100%
|Apple MacBook Air 2020 i5
Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), i5-1030NG7, Apple SSD AP0512
20.5 (min: 16.6) fps ∼52% -48%
|Apple MacBook Air 2020 i3
Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU), i3-1000NG4, Apple SSD AP0256
14.7 (min: 10.1) fps ∼37% -63%
|1366x768 med (1/3)
|Honor Magicbook 14
Vega 8, R5 3500U, Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ
65.4 (min: 50.4) fps ∼100%
|Apple MacBook Air 2020 i5
Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), i5-1030NG7, Apple SSD AP0512
30.7 (min: 24) fps ∼47% -53%
|Apple MacBook Air 2020 i3
Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU), i3-1000NG4, Apple SSD AP0256
23.4 (min: 15.4) fps ∼36% -64%
|1280x720 min (0/3) fastest
|Honor Magicbook 14
Vega 8, R5 3500U, Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ
72 (min: 61.7) fps ∼100%
|Apple MacBook Air 2020 i5
Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), i5-1030NG7, Apple SSD AP0512
59.4 (min: 52.2) fps ∼83% -17%
|Apple MacBook Air 2020 i3
Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU), i3-1000NG4, Apple SSD AP0256
48.2 (min: 32.7) fps ∼67% -33%
|X-Plane 11.11
|1920x1080 high (fps_test=3)
|Honor Magicbook 14
Vega 8, R5 3500U, Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ
18.1 fps ∼100%
|Apple MacBook Air 2020 i5
Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), i5-1030NG7, Apple SSD AP0512
10.8 fps ∼60% -40%
|Apple MacBook Air 2020 i3
Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU), i3-1000NG4, Apple SSD AP0256
9.16 fps ∼51% -49%
|1920x1080 med (fps_test=2)
|Honor Magicbook 14
Vega 8, R5 3500U, Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ
20.6 fps ∼100%
|Apple MacBook Air 2020 i5
Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), i5-1030NG7, Apple SSD AP0512
11.6 fps ∼56% -44%
|Apple MacBook Air 2020 i3
Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU), i3-1000NG4, Apple SSD AP0256
9.32 fps ∼45% -55%
|1280x720 low (fps_test=1)
|Honor Magicbook 14
Vega 8, R5 3500U, Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ
28.1 fps ∼100%
|Apple MacBook Air 2020 i5
Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), i5-1030NG7, Apple SSD AP0512
24 fps ∼85% -15%
|Apple MacBook Air 2020 i3
Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU), i3-1000NG4, Apple SSD AP0256
17.8 fps ∼63% -37%
Промежуточный счет:
MacBook Air (3) – MagicBook 14 (3)
Нагрев и шум – MagicBook работает тише
Оба ноутбука обычно бесшумны при выполнении простых задач, да и свиста дросселей ни у одного из них мы не зафиксировали. Тем не менее, при появлении более высоких нагрузок сразу же вскрывается серьезная проблема MacBook Air: необычный вентилятор, который дует вовсе не на радиатор системы охлаждения. Соответственно, он зачастую начинает сильно шуметь, что неприемлемо с учетом уровня производительности MacBook Air. Что интересно, младшая версия на Core i3 ведет себя получше, в то время как у варианта с i5 вентилятор выходит на максимальные обороты гораздо быстрее и чаще. MagicBook 14 в работе гораздо тише, причем даже при нагрузке и в играх. Про нагрев говорить особо нечего - корпуса у обоих ноутбуков не разогреваются до критических температур, как бы вы их не нагружали. В любом случае, победа за Honor.
|Honor Magicbook 14
Vega 8, R5 3500U, Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ
|Apple MacBook Air 2020 i3
Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU), i3-1000NG4, Apple SSD AP0256
|Apple MacBook Air 2020 i5
Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), i5-1030NG7, Apple SSD AP0512
|Уровень шума
-1%
-14%
|в выкл. виде (фон) *
29.6
29
2%
30
-1%
|Мин. в простое *
29.6
29
2%
30
-1%
|В простое, сред. *
29.6
29
2%
30
-1%
|В простое, макс. *
29.6
29
2%
30
-1%
|Нагрузка, сред. *
30.8
31.6
-3%
45.5
-48%
|Нагрузка, макс. *
35.3
39.4
-12%
45.8
-30%
* ... меньше = лучше
Промежуточный счет:
MacBook Air (3) – MagicBook 14 (4)
Динамики – MacBook Air удивительно хорошо звучит
MacBook Air выходит однозначным победителем в этом тесте. Динамики у него громкие, с невероятно четким и качественным звучанием, как для такого тонкого и компактного устройства - они даже создают ощутимый стерео-эффект. Вдобавок, превосходство Air видно даже по АЧХ, где у него наблюдается больший диапазон воспроизводимых частот. У MagicBook 14 динамики неплохие, но по качеству они тянут на среднюю оценку по ноутбучным стандартам.
Анализ АЧХ аудиосистемы Honor Magicbook 14
(±) | неплохой уровень макс. громкости (73.2 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 13.5% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.4% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (20.3% отличия от медианы)
в сравнении с устройствами того же класса
» 61% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 34% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 8%, средняя Δ: 20%, худший результат: 50%
в сравнении со всеми тестированными устройствами
» 43% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 9% примерно так же, 48% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 21%, худший результат: 65%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook Air 2020 i5
(±) | неплохой уровень макс. громкости (78.1 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(+) | бас отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.3% от медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (7.7% отличия от медианы)
в сравнении с устройствами того же класса
» 0% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 99% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 8%, средняя Δ: 20%, худший результат: 50%
в сравнении со всеми тестированными устройствами
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 0% примерно так же, 99% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 21%, худший результат: 65%
Промежуточная оценка:
MacBook Air (4) – MagicBook 14 (4)
Автономность – MagicBook 14 все-таки проиграл
На самом деле, рассматриваемые нами модели очень близки по времени автономной работы. При воспроизведении видео время работы у обоих составило около 11 часов. В то же время, младший Air на Core i3 проработал почти 11 часов в нашем Wi-Fi тесте, тогда как MagicBook 14 в нем же протянул лишь 9.5 часов. При повторении тех же тестов на максимальной яркости дисплея преимущество уже на стороне MagicBook 14, но яркость у него, как вы помните, ниже, чем у Air. В общем, MacBook Air побеждает с минимальным перевесом.
|Время работы
|Воспр. видео H.264
|Honor Magicbook 14
661 min ∼103%
|Apple MacBook Air 2020 i3
666 min ∼104%
|Apple MacBook Air 2020 i5
640 min ∼100%
|Усредн. модель класса Subnotebook (182 - 1174, n=125)
489 min ∼76% -26%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
|Honor Magicbook 14
570 min ∼92%
|Apple MacBook Air 2020 i3
661 min ∼107%
|Apple MacBook Air 2020 i5
617.7 min ∼100%
|Усредн. модель класса Subnotebook (206 - 991, n=247)
490 min ∼79% -14%
Промежуточный счет:
MacBook Air (5) – MagicBook 14 (4)
Цена – Apple дороже на вторичке
Наконец, мы плавно подошли к цене устройств и здесь безоговорочно побеждает MagicBook 14. На самом деле, соотношение цены и производительности у этого ноутбука настолько высокое, что на сегодняшний день нереально найти что-либо схожее в этом плане. Важным аспектом еще является ценность устройств на вторичном рынке - Apple всегда можно продать за довольно неплохую сумму даже после долгих лет использования. Однако, победителем здесь выходит Honor.
Финальный счет:
MacBook Air (5) – MagicBook 14 (5)
Вердикт – Все зависит от ваших приоритетов
В результате у нас все-таки вышла ничья. Стоит понимать, что мы за победу в каждой из секций давали по одному баллу, но для вас некоторые из качеств могут быть более важны (то есть за преимущество можно дать сразу несколько баллов) и тогда итоговый результат может сильно измениться.
Оба ноутбука имеют свою нишу на рынке. MacBook Air привлекает прочным монолитным корпусом, превосходным дисплеем и отличными динамиками. Мы также уверены, что новая клавиатура точно понравится большинству пользователей. Однако, как и во всех продуктах Apple, вы сильно переплачиваете за логотип с яблочком.
С другой стороны, Honor MagicBook 14 своим существованием доказывает, что за небольшую сумму вы можете купить по-настоящему хороший ноутбук. Конечно же, в сравнении с MacBook Air у него есть недостатки - в основном это дисплей - но есть и свои преимущества: более высокая производительность и тихая система охлаждения.
Так стоит ли переплачивать в два раза за MacBook Air? Если вы хотите самый надежный корпус и лучшие динамики, то однозначно стоит выбирать MacBook, но даже так оправдать огромную доплату на фоне Honor невозможно. Если же вы просто хотите себе хороший ноутбук на каждый день, то смело берите Honor MagicBook 14, который не только сэкономит ваши средства, но и не разочарует в работе.