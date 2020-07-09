Поддержка Thunderbolt появится на Apple Mac с процессорами ARM

Есть один нюанс по поводу новых Apple Mac на ARM-процессорах, над которым фанаты "яблочных" компьютеров раздумывали после презентации - будет ли у грядущих новинок поддержка Intel Thunderbolt? Отвечая на этот вопрос ресурсу The Verge, компания Apple заверила, что поддержка Thunderbolt у будущих компьютеров останется, несмотря на переход с Intel на чип Apple silicon.

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Горячо ожидаемый переход Apple с процессоров Intel на ARM в компьютерах Mac подтвержден официально и теперь появление компьютеров на чипе Apple silicon - лишь вопрос времени. Однако, с самых первых минут презентации, всех ярых Mac'оводов волновал один вопрос - останется ли поддержка интерфейса Intel Thunderbolt после перехода на новую архитектуру? Вопрос животрепещущий, так как Thunderbolt разрабатывался с учетом особенностей архитектуры Intel x86.

К счастью, компания Apple прояснила ситуацию в интервью популярному ресурсу The Verge, не забыв напомнить о своем вкладе в развитие современных технологий :

Уже более 10 лет компания Apple сотрудничает с Intel в разработке и совершенствовании Thunderbolt, благодаря чему пользователям Mac доступно все удобство и скорость, которые несет этот интерфейс. Мы по-прежнему привержены будущему Thunderbolt и потому намерены реализовать его поддержку в компьютерах Mac с Apple Silicon.

Судя по всему, в Apple собираются продлить свое партнерство с Intel ради Thunderbolt, который должен стать частью новой экосистемы. Выходит, что будущие компьютеры Apple Mac станут первыми устройствами на ARM процессорах с поддержкой Thunderbolt.