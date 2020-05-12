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Intel подтвердила слухи о том, что 28-Вт процессоры семейства Ice Lake останутся эксклюзивными для Apple MacBook Pro

Прощай, Core i7-1068G7 (Изображение: Intel)
Прощай, Core i7-1068G7 (Изображение: Intel)
Судя по всему, ни одного ноутбука на Core i7-1068G7 мы так и не увидим. Данный процессор убрали из базы данных Intel ARK, а его место занял Core i7-1068NG7 - 28-ваттный чип для MacBook Pro 13. В семейство 28-Вт Ice Lake также вошел Core i5-1038NG7, о котором мы уже знаем благодаря все тому же обновленному MacBook Pro 13.
Alex Alderson | 12/05/2020
Apple Ice Lake ноутбуки

За последние месяцы Intel Core i7-1068G7 стал объектом множества домыслов, слухов и обсуждений в Сети - в основном из-за фактического отсутствия в ноутбуках. Несмотря на то, что в Anandtech утверждали, что производителям ноутбуков данный чип станет доступен еще в первом квартале 2020, мы так и не увидели ни одной модели на его основе. И хотя до начала третьего квартала еще оставалось чуток времени, в Intel решили развеять слухи и подтвердили отмену выпуска i7-1068G7.

Если искать "Core i7-1068G7" в базе Intel ARK, то кроме поста на форуме больше никаких данных не отображается.

Зато Intel добавила в базу сразу два 28-Вт чипа Ice Lake: Core i5-1038NG7 и Core i7-1068NG7. Как мы уже говорили ранее, эти чипы будут использоваться в обновленном MacBook Pro 13.

Соответственно, с Core i7-1068G7 мы, к сожалению, прощаемся навсегда. Напоследок в Intel подтвердили, что 28-Вт чипы семейства Ice Lake останутся эксклюзивными для Apple.

Core i7-1068G7 был в таблице, которую Intel показывала на презентации Ice Lake в августе 2019 (Изображение: Intel)
Core i7-1068G7 был в таблице, которую Intel показывала на презентации Ice Lake в августе 2019 (Изображение: Intel)
В базе данных Intel ARK появились новые 28-Вт чипы (Изображение: Intel)
В базе данных Intel ARK появились новые 28-Вт чипы (Изображение: Intel)

Источник(и)

Intel

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Alex Alderson, 2020-05-12 (Update: 2020-05-12)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 