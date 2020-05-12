Intel подтвердила слухи о том, что 28-Вт процессоры семейства Ice Lake останутся эксклюзивными для Apple MacBook Pro
За последние месяцы Intel Core i7-1068G7 стал объектом множества домыслов, слухов и обсуждений в Сети - в основном из-за фактического отсутствия в ноутбуках. Несмотря на то, что в Anandtech утверждали, что производителям ноутбуков данный чип станет доступен еще в первом квартале 2020, мы так и не увидели ни одной модели на его основе. И хотя до начала третьего квартала еще оставалось чуток времени, в Intel решили развеять слухи и подтвердили отмену выпуска i7-1068G7.
Если искать "Core i7-1068G7" в базе Intel ARK, то кроме поста на форуме больше никаких данных не отображается.
Зато Intel добавила в базу сразу два 28-Вт чипа Ice Lake: Core i5-1038NG7 и Core i7-1068NG7. Как мы уже говорили ранее, эти чипы будут использоваться в обновленном MacBook Pro 13.
Соответственно, с Core i7-1068G7 мы, к сожалению, прощаемся навсегда. Напоследок в Intel подтвердили, что 28-Вт чипы семейства Ice Lake останутся эксклюзивными для Apple.