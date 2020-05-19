Intel Core i9-10900K пытался, но так и не смог одолеть AMD Ryzen 9 3900X в бенчмарке Corona Render Test
Совсем недавно Intel официально представила настольные процессоры 10 поколения семейства Comet Lake-S которые предлагают до 10 ядер с 20 потоками и частоты до 5.3 ГГц. С тех пор в сети появилось несколько результатов тестов Core i9-10900K, в которых он минимально отставал от AMD Ryzen 9 3900X. Теперь же взорам пользователей предстали показатели в Corona Render Test, где процессор Intel пыхтя от усилий едва подбирается к тому результату, который 12-ядерному AMD удается достигнуть довольно легко.
Corona Renderer - это бенчмарк для рендеринга фотореалистичных объемных моделей, которое доступно как отдельно, так и в виде плагина к 3D Studio Max и Maxon Cinema 4D. Corona Renderer использует только процессор для вычислений и также включает высококачественный фильтр шумов, совместимый с современными процессорами. Для использования дополнительного быстрого фильтра уже понадобиться совместимая дискретная видеокарта.
В данном случае сравнивалось время, необходимое на рендеринг одной сцены у процессоров AMD Ryzen 9 3900X и Intel Core i9-10900K. Если верить сопутствующим данным из приложения CPU-Z, то Ryzen 9 3900X выполнял описанную задачу на частоте 4.1 ГГц, в то время как Core i9-10900K пришлось выжать 4.9 по всем ядрам с помощью Thermal Velocity Boost. Кроме того, у процессора AMD во время испытания меньше грелся: 75 °C против 84 °C у Intel. Дополнительно известно, что процессор Intel работал с комплектом оперативной памяти DDR4-4400 CL16, но о сборке на AMD данные не приводятся.
Ryzen 9 3900X справляется с рендером при включенном фильтре за 20 минут 48.15 секунд, в то время как у Core i9-10900K на то же самое уходит 23 минуты 50.08 секунд. Разница в почти 4 минуты достаточно несущественна, но она говорит о важных моментах.
Во-первых, при рендеринге больших и сложных проектов разница будет гораздо больше и уже будет играть решающую роль. Во-вторых, Ryzen 9 3900X не только справился быстрее Core i9-10900K, но при этом работал на меньшей частоте при меньшей температуре.
И дело тут не только в дополнительных ядрах Ryzen 9 3900X, а еще и в неспособности Intel выжать больший показатель IPC из Comet Lake, которые по сути основаны на той же архитектуре, что и Skylake. Собственно, наличие устаревшей архитектуры и объясняет, почему Core i9-10900K пришлось "топить" до почти 5 ГГц, чтобы совсем не отстать от главного конкурента. Вполне естественно, нагрев процессора при увеличении частоты растет, что мы и видели в приведенных данных.
AMD официально представит новые процессоры на архитектуре Zen 3 в ближайшие месяцы и если слухи окажутся правдой, то показатель IPC у них будет на 15-20% выше, чем у Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2. Таким образом, у Comet Lake-S и будущих Rocket Lake-S возникнут серьезные проблемы, которые Intel попросту не сможет решить, ведь эти процессоры основаны на устаревшем 14-нм техпроцессе.