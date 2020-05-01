Материнские платы ASRock позволят разгонять процессоры Intel с заблокированным множителем: неужели i3-10100 обойдет Ryzen 3 3100X?

В Сеть попал слайд из презентации грядущей материнской платы ASRock с чипсетом Intel 400-й серии, на котором утверждается, что фирменная технология Base Frequency Boost (BFB) позволит разгонять процессоры Intel с заблокированным множителем. Что самое интересное, чипсет Z-серии для это совсем не обязателен.

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В Сети всплыл слайд из презентации компании ASRock, на котором утверждается, что материнские платы данного производителя с чипсетами Intel 400-й серии позволят разгонять процессоры с заблокированным множителем семейства Comet Lake-S благодаря фирменной технологии Base Frequency Boost (BFB). Причем, для это совершенно не обязательно покупать материнскую плату на чипсете Z-серии, которая обычно необходима для таких задач. Если такая технология и правда существует, то она позволит владельцам Intel i3-10100 обойти AMD Ryzen 3 3100 с помощью разгона.

Судя по всему, в BFB используется метод повышения TDP (PL1) до максимально возможного значения. Для 65-Вт чипов, вроде i3-10100, новый показатель составит 125 Вт. Также, если верить информации на слайде, с помощью BFB процессоры можно разгонять на величину вплоть до 900 МГц - именно такая прибавка наблюдается у i7-10700.

Если говорить об AMD, то огромным преимуществом практически всех процессоров Ryzen была и остается возможность разгона на практически любых материнских платах (за исключением моделей с A320 чипсетом). Технология ASRock BFB даст аналогичные привилегии и для владельцев процессоров Intel.

Для многих из наших читателей не секрет, что Intel ранее пресекала попытки разгона заблокированных процессоров, потому будет довольно интересно посмотреть, в какую сторону ситуация развернется у ASRock на этот раз.