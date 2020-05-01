Notebookcheck

Материнские платы ASRock позволят разгонять процессоры Intel с заблокированным множителем: неужели i3-10100 обойдет Ryzen 3 3100X?

ASRock BFB: разгон процессоров Intel с заблокированным множителем (Изображение: ASRock)
ASRock BFB: разгон процессоров Intel с заблокированным множителем (Изображение: ASRock)
В Сеть попал слайд из презентации грядущей материнской платы ASRock с чипсетом Intel 400-й серии, на котором утверждается, что фирменная технология Base Frequency Boost (BFB) позволит разгонять процессоры Intel с заблокированным множителем. Что самое интересное, чипсет Z-серии для это совсем не обязателен.
Arjun Krishna Lal | 01/05/2020
Comet Lake компьютеры AMD Ryzen (Zen)

В Сети всплыл слайд из презентации компании ASRock, на котором утверждается, что материнские платы данного производителя с чипсетами Intel 400-й серии позволят разгонять процессоры с заблокированным множителем семейства Comet Lake-S благодаря фирменной технологии Base Frequency Boost (BFB). Причем, для это совершенно не обязательно покупать материнскую плату на чипсете Z-серии, которая обычно необходима для таких задач. Если такая технология и правда существует, то она позволит владельцам Intel i3-10100 обойти AMD Ryzen 3 3100 с помощью разгона.

Судя по всему, в BFB используется метод повышения TDP (PL1) до максимально возможного значения. Для 65-Вт чипов, вроде i3-10100, новый показатель составит 125 Вт. Также, если верить информации на слайде, с помощью BFB процессоры можно разгонять на величину вплоть до 900 МГц - именно такая прибавка наблюдается у i7-10700.

Если говорить об AMD, то огромным преимуществом практически всех процессоров Ryzen была и остается возможность разгона на практически любых материнских платах (за исключением моделей с A320 чипсетом). Технология ASRock BFB даст аналогичные привилегии и для владельцев процессоров Intel.

Для многих из наших читателей не секрет, что Intel ранее пресекала попытки разгона заблокированных процессоров, потому будет довольно интересно посмотреть, в какую сторону ситуация развернется у ASRock на этот раз.

BFB позволит разгонять заблокированные процессоры. Но это не точно (Изображение: Videocardz)
BFB позволит разгонять заблокированные процессоры. Но это не точно (Изображение: Videocardz)

Источник(и)

Videocardz

Ещё по теме

Процессоры Intel 10 поколения Comet Lake-S представлены официально (Изображение: Intel)
10 ядер, 5.3 ГГц — Intel, вероятно, выжала последние капли из архитектуры Skylake в новом семействе настольных процессоров Comet Lake-S 01/05/2020
Intel XTU обновится как раз к прибытию Comet Lake-S на полки магазинов (Изображение: Intel)
Утилита Intel XTU получит горячо ожидаемые возможности как раз к прибытию процессоров Intel Comet Lake-S 30/04/2020
Lenovo Legion 7 позволит обуздать разгон всем и каждому (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 7 пришел на смену Legion Y740: испарительная камера, разгон и андервольт из коробки 20/04/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 04 > Материнские платы ASRock позволят разгонять процессоры Intel с заблокированным множителем: неужели i3-10100 обойдет Ryzen 3 3100X?
Arjun Krishna Lal, 2020-05- 1 (Update: 2020-05- 1)
Arjun Krishna Lal
Editor of the original article: Arjun Krishna Lal - News Editor

 