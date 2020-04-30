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Утилита Intel XTU получит горячо ожидаемые возможности как раз к прибытию процессоров Intel Comet Lake-S

Intel XTU обновится как раз к прибытию Comet Lake-S на полки магазинов (Изображение: Intel)
Intel XTU обновится как раз к прибытию Comet Lake-S на полки магазинов (Изображение: Intel)
Любимая утилита всех компьютерных энтузиастов получит обновленный интерфейс и возможность отдельной настройки параметров каждого ядра. Именно так в Intel хотят превзойти аналогичную утилиту от AMD - Ryzen Master.
Allen Ngo | 30/04/2020
Comet Lake ноутбуки компьютеры Software

Сегодня сутра пораньше компания Intel наконец представила процессоры 10 поколения семейства Comet Lake-S. В линейку вошли самые разные модели: от 35-ваттного Celeron G5900T, вплоть до 125-ватного Core i9-10900K. В связи с этим событием, горячо любимая энтузиастами и оверклокерами утилита Intel Xtreme Tuning Utility (XTU) получит пару нововведений.

Главной особенностью обновления станет большая свобода пользователя: теперь можно будет индивидуально настраивать каждое ядро процессора. К примеру, пользователи смогут выбирать активное количество ядер и потоков, включать и отключать HyperThreading для каждого отдельного ядра, а также выставлять частоты и напряжения питания с помощью нового удобного графика. Помимо расширенных возможностей разгона, XTU также получит обновленный интерфейс и будет переведена на 7 дополнительных языков.

Помимо всего указанного, Intel не особо распространялись по поводу улучшений в утилите, так что пользователям по всему миру предстоит самим исследовать нововведения после выхода свежей версии. Ранее мы уже писали о возможностях XTU в отдельной статье, но если улучшения будут действительно стоящими, то обязательно напишем о ней еще раз.

(Изображение: Intel)
(Изображение: Intel)

Источник(и)

Intel

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Allen Ngo, 2020-04-30 (Update: 2020-04-30)
Allen Ngo
Editor of the original article: Allen Ngo - US Editor in Chief

 