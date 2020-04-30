Утилита Intel XTU получит горячо ожидаемые возможности как раз к прибытию процессоров Intel Comet Lake-S
Сегодня сутра пораньше компания Intel наконец представила процессоры 10 поколения семейства Comet Lake-S. В линейку вошли самые разные модели: от 35-ваттного Celeron G5900T, вплоть до 125-ватного Core i9-10900K. В связи с этим событием, горячо любимая энтузиастами и оверклокерами утилита Intel Xtreme Tuning Utility (XTU) получит пару нововведений.
Главной особенностью обновления станет большая свобода пользователя: теперь можно будет индивидуально настраивать каждое ядро процессора. К примеру, пользователи смогут выбирать активное количество ядер и потоков, включать и отключать HyperThreading для каждого отдельного ядра, а также выставлять частоты и напряжения питания с помощью нового удобного графика. Помимо расширенных возможностей разгона, XTU также получит обновленный интерфейс и будет переведена на 7 дополнительных языков.
Помимо всего указанного, Intel не особо распространялись по поводу улучшений в утилите, так что пользователям по всему миру предстоит самим исследовать нововведения после выхода свежей версии. Ранее мы уже писали о возможностях XTU в отдельной статье, но если улучшения будут действительно стоящими, то обязательно напишем о ней еще раз.
Источник(и)
Intel