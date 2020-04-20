Intel Core i9-10980HK в паре с NVIDIA RTX 2080 SUPER подвинули конкурентов в 3DMark
Несмотря на то, как удачно выстрелила архитектура AMD Renoir, за Intel все еще сохраняется звание лучшего варианта для игрового ноутбука. Да, мы с вами уже неоднократно видели, как хорошо себя показывает Ryzen 9 4900HS, но согласитесь - RTX 2060, что была установлена вместе с чипом AMD в Zephyrus G14, и рядом не стоит со старшими моделями серии RTX 20.
По информации в Twitter-аккаунте @_rogame, база данных 3DMark Time Spy пополнилась результатом тестирования ноутбука с процессором Core i9-10980HK и видеокартой RTX 2080 SUPER, которые набрали 9683 балла. В ноутбуке установлена 150-ваттная версия RTX 2080 SUPER и 65-Вт процессор, чего оказалось достаточно, чтобы разгромить Zephyrus G14 и почти все другие ноутбуки в базе данных бенчмарка.
Для сравнения, оценка MSI GE63 Raider 8SG с Core i7-8750H и RTX 2080 в том же бенчмарке на целых 1000 баллов ниже. Тем не менее, у Raider 8SG есть небольшое преимущество в 3DMark Time Spy Graphics.
Как бы там ни было, эти результаты тестирования лишний раз подчеркивают, что Intel сохранит превосходство над AMD на рынке игровых ноутбуков. Остается лишь надеяться, что успех архитектуры Renoir убедит производителей этих самых игровых ноутбуков выпускать больше топовых моделей на AMD в следующем году.