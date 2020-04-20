Intel Core i9-10980HK в паре с NVIDIA RTX 2080 SUPER подвинули конкурентов в 3DMark

AMD всех впечатлила архитектурой Renoir, но у Intel все еще сохраняется сильная позиция в ноутбуках высокого класса. Судя по всему, NVIDIA делает доступными видеокарты RTX 20 SUPER в основном только для ноутбуков на Intel, но как бы там ни было, модели этого производителя пока-что остаются самыми производительными на рынке.

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Несмотря на то, как удачно выстрелила архитектура AMD Renoir, за Intel все еще сохраняется звание лучшего варианта для игрового ноутбука. Да, мы с вами уже неоднократно видели, как хорошо себя показывает Ryzen 9 4900HS, но согласитесь - RTX 2060, что была установлена вместе с чипом AMD в Zephyrus G14, и рядом не стоит со старшими моделями серии RTX 20.

По информации в Twitter-аккаунте @_rogame, база данных 3DMark Time Spy пополнилась результатом тестирования ноутбука с процессором Core i9-10980HK и видеокартой RTX 2080 SUPER, которые набрали 9683 балла. В ноутбуке установлена 150-ваттная версия RTX 2080 SUPER и 65-Вт процессор, чего оказалось достаточно, чтобы разгромить Zephyrus G14 и почти все другие ноутбуки в базе данных бенчмарка.

Для сравнения, оценка MSI GE63 Raider 8SG с Core i7-8750H и RTX 2080 в том же бенчмарке на целых 1000 баллов ниже. Тем не менее, у Raider 8SG есть небольшое преимущество в 3DMark Time Spy Graphics.