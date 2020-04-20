Intel Core i7-10700K перешагнул отметку 5 ГГц в Geekbench, но все еще отстает от AMD Ryzen 7 3800X
Топовые модели процессоров семейства Intel Comet Lake-S вне всяких сомнений очень мощные. В частности, Core i7-10700K продемонстрировал отличные результаты в Geekbench 4 - такую информацию предоставили в Twitter-аккаунте Tum Apisak. Восьмиядерный 16-поточный процессор смог взять частотный барьер в 5 ГГц. Оценки i7-10700K в тесте составили 6018 баллов (одно ядро) и 34221 балл (все ядра). При нагрузке на одно ядро оценка даже достигала 6073 баллов в повторных заходах теста.
Как это обычно бывает у Intel, одноядерная производительность очень хорошая. А вот что удивительно, так это отличная многоядерная производительность - в этой области раньше с отрывом лидировали чипы AMD. В Geekbench Intel Core i7-10700K пока что был протестирован всего несколько раз, в то время как с участием AMD Ryzen 7 3800X в базе данных бенчмарка насчитывается более 3000 записей. Учитывая что здесь также 8 ядер и 16 потоков, очень интересно взглянуть на результаты сравнения.
Самая высокая зарегистрированная в базе оценка одноядерной производительности у AMD Ryzen 7 3800X составляет 6766 баллов, но обычно усредненный показатель достигает 5700-5800 баллов. Самый большой показатель по многоядерной производительности этого процессора составляет 43848 баллов, но у большинства протестированных сборок в Geekbench 4 оценки Ryzen 7 3800X насчитывает от 35000 до 36000 баллов. То есть, устаревший чип Matisse превосходит еще не вышедший в продажу Intel Core i7-10700K.
Конечно же, на оценку в бенчмарках влияет множество факторов. TDP у AMD Ryzen 7 3800X ниже, чем у Intel Core i7-10700K на бумаге (105 Вт против 125 Вт); вдобавок, всем известно, что у Intel TDP очень сильно изменяется и чем выше частоты, тем выше потребление. Тем не менее, чипу Comet Lake удалось достичь частоты в 5.07 ГГц во время теста, а это уже конкурентоспособный результат. Проблема лишь в том, что Ryzen 7 3800X можно приобрести за $339.99, а i7-10700K пока только ожидается по цене в $400.
|Intel Core i7-10700K
|AMD Ryzen 7 3800X
|Ядра/Потоки/TDP
|8/16/125 W
|8/16/105 Вт
|Одно ядро
|6018 баллов
|5750 баллов
|Все ядра
|34221 баллов
|35500 баллов
AMD Ryzen 7 3800X points based on median scores of samples listed on Geekbench 4.