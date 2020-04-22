Процессоры AMD Ryzen задают жару Intel в PassMark - даже Ryzen 7 4700U способен на многое
Мы уже имели возможность продемонстрировать вам на что способен процессор AMD Ryzen 9 4900HS - подробные тесты вы найдете в обзоре Zephyrus G14. Компания Lenovo также намекнула на высокий потенциал Ryzen 4000U-серии. Теперь же о мощи новых чипов AMD нам говорит обновленный рейтинг процессоров в PassMark: модели Renoir заняли все три лидирующие позиции в таблице. Как видно на скриншоте, который был опубликован в Twitter-аккаунте @_rogame, Ryzen 9 4900HS, Ryzen 7 4800H и Ryzen 7 4800HS серьезно превосходят Core i9-10980HK - топовый процессор семейства Intel Comet Lake-H. Судя по всему, Ryzen 9 4900H будет превосходить даже Ryzen 9 4900HS.
Интересно также и то, что Ryzen 7 4700U уделывает Core i9-9880H. Оба чипа восьмиядерные, но если судить по остальным характеристикам, Core i9-9980H должен быть мощнее: у него 45-Вт TDP, что на 30 Вт выше, чем у Ryzen 7 4700U, а также поддерживается Hyperthreading и больше кэш-памяти третьего уровня. Чего уж говорить - частота у чипа Intel тоже выше. Тем не менее, в других тестах показатели Ryzen 7 4700U все же ниже, чем у Core i9-9880H и мы подозреваем, что в потребительских устойствах ситуация будет такой же.
В целом, производительность Ryzen 7 4700U в требовательных приложениях должна быть на уровне Core i7-1065G7. В то же время, производительность встроенной графики в этих чипах может сильно различаться. Как мы уже успели узнать благодаря проведенным тестам, Iris Plus Graphics G7 в XPS 13 7390 2-in-1 способна догнать RX Vega 10 в Ryzen 7 3700U только в Rocket League, да и то не на любых настройках качества. В других играх, вроде Shadow of the Tomb Raider, разница в графической производительности поистине огромна.
Как бы там ни было, AMD в этом году всерьез настроена окончательно сместить Intel с пьедестала в сфере мобильных процессоров. Видеть это можно на примере тех же Ryzen 7 3750H и Ryzen 7 4800H разница в производительности между которыми просто огромная. Очень надеемся, что настольные Ryzen 4000 у AMD получатся такими же удачными и мощными.