Процессоры AMD Ryzen задают жару Intel в PassMark - даже Ryzen 7 4700U способен на многое

Даже Ryzen 7 4700U способен обойти Intel Core i9 H-серии - таков вывод по результатам тестирования в PassMark. Аналогичным образом 35-ваттные Ryzen 4000HS расправляются и с представителями семейства Comet Lake-H, вроде Core i9-10980HK. А мы ведь до сих пор даже не видели на что способен топовый Ryzen 9 4900H...

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Интересно также и то, что Ryzen 7 4700U уделывает Core i9-9880H. Оба чипа восьмиядерные, но если судить по остальным характеристикам, Core i9-9980H должен быть мощнее: у него 45-Вт TDP, что на 30 Вт выше, чем у Ryzen 7 4700U, а также поддерживается Hyperthreading и больше кэш-памяти третьего уровня. Чего уж говорить - частота у чипа Intel тоже выше. Тем не менее, в других тестах показатели Ryzen 7 4700U все же ниже, чем у Core i9-9880H и мы подозреваем, что в потребительских устойствах ситуация будет такой же.

В целом, производительность Ryzen 7 4700U в требовательных приложениях должна быть на уровне Core i7-1065G7. В то же время, производительность встроенной графики в этих чипах может сильно различаться. Как мы уже успели узнать благодаря проведенным тестам, Iris Plus Graphics G7 в XPS 13 7390 2-in-1 способна догнать RX Vega 10 в Ryzen 7 3700U только в Rocket League, да и то не на любых настройках качества. В других играх, вроде Shadow of the Tomb Raider, разница в графической производительности поистине огромна.