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AMD Ryzen 7 4800U с RX Vega 8 показал наивысшую в своем классе производительность в 3DMark

The Ryzen 7 4800U and RX Vega 8 are a potent combination. (Image source: AMD)
The Ryzen 7 4800U and RX Vega 8 are a potent combination. (Image source: AMD)
Почти на одном уровне с NVIDIA GeForce MX350 - таковы показатели графики RX Vega 8 в составе чипа Ryzen 7 4800U в 3DMark Time Spy. Процессор был установлен в ноутбуке Lenovo Yoga Slim 7 и таким образом Renoir снова доказывает, что с легкостью может расправиться с моделями на Intel Ice Lake-U даже с дискретной графикой.
Alex Alderson | 08/05/2020
AMD Renoir Ryzen (Zen)

Процессор Ryzen 7 4800U - это старший мобильный процессор AMD из энергоэффективной U-серии. Результаты его тестов уже всплывали ранее, но теперь чип снова прошел испытание в бенчмарках - на этот раз в 3DMark. Как и во всех последних утечках, внимание на результаты тестов обратил Twitter-аккаунт @_rogame, а работал процессор на борту ноутбука Lenovo Yoga Slim 7.

На этот раз, 15-Вт 7-нм чип обеспечил процессорную оценку в 6647 баллов в 3DMark Time Spy, вместе с оценкой графики в 1220 баллов. По данным @_rogame, старший процессор семейства Intel Tiger Lake-U с памятью LPDDR4x будет обходить Ryzen 7 4800U на 6.97% по процессорной производительности и на 15.2% по производительности встроенной графики. Пока что победа, казалось бы, на стороне Intel, вот только чипы Tiger Lake еще не представлены официально и станут частью будущего поколения Intel, в то время как Renoir штурмуют рынок прямо сейчас.

Мы пока-что не можем подтвердить реальность указанных результатов Tiger Lake-U, но судя по тестам, новая RX Vega 8 (Ryzen 4000) значительно производительнее RX Vega 10. Кроме того, она превосходит Iris Plus Graphics G7 более чем на 50% и вплотную приближается к NVIDIA GeForce MX350.

Одним словом, Ryzen 7 4800U при своих 15 ваттах не просто догнал 45-ваттные чипы Intel, но также предлагает встроенную графику с производительностью уровня дискретных видеокарт NVIDIA. Грядущие процессоры Tiger Lake-U должны исправить это досадное отставание, но если верить скриншотам от @_rogame, пока Renoir - это грандиозная победа AMD.

(Изображение: 3DMark в аккаунте @_rogame)

Источник(и)

@_rogame

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Alex Alderson, 2020-05- 8 (Update: 2020-05- 8)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 