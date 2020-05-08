Процессоры AMD Ryzen 7 Pro 4750U, Ryzen 5 Pro 4650U и Ryzen 3 Pro 4450U дебютируют в ноутбуках Lenovo ThinkPad T14, T14s, X13

Корпоративные ноутбуки на процессорах AMD Ryzen Pro довольно медленно и неохотно появляются на рынке, да и большинство таких моделей относятся к бюджетной категории. Судя по всему, с появлением производительных чипов Ryzen PRO 4000U Zen 2 ситуация наконец сдвинется с мертвой точки.

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После официального релиза потребительских процессоров AMD Ryzen 4000U, появление соответствующих коммерческих моделей Ryzen PRO 4000U для корпоративных ноутбуков было вполне ожидаемым. Итак, 7-нм Ryzen 7 Pro 4750U, Ryzen 5 Pro 4650U и Ryzen 3 Pro 4450U придут на смену 12-нм Zen+ Ryzen 7 Pro 3700U, Ryzen 5 Pro 3500U и Ryzen 3 Pro 3300U.

Вполне естественно, новые Ryzen Pro 4000U принесут существенное повышение производительности и энергоэффективности в сравнении со своими предшественниками. Даже младший Ryzen 3 Pro 4450U должен превосходить предыдущий старший чип линейки - Ryzen 7 Pro 3700U. AMD обещает, что Ryzen 7 Pro 4750U будет на 33% превосходить по многоядерной производительности потребительский Core i7-10710U - Intel еще не представила семейство Comet Lake-U vPro, потому приходится сравнивать с тем, что есть.

Кстати говоря о vPro: процессоры AMD Pro имеют аналоги технологий Intel vPro Security, AMT и SIPP в лице Pro Security, Pro Manageability и Pro Business Ready соответственно. Кроме того, вернется и AMD Memory Guard; технологии будут поддерживаться на всей линейке чипов: от Ryzen 7 до Ryzen 3.

Огромной проблемой предыдущих Zen+ Pro было слабое присутствие моделей на их основе на рынке. В AMD обещают, что семейство Zen 2 Pro появится на большем количестве ноутбуков и официально подтвердили, что первыми такими станут Lenovo ThinkPad T14, T14s, X13, L14 и L15.