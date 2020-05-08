Процессоры AMD Ryzen 7 Pro 4750U, Ryzen 5 Pro 4650U и Ryzen 3 Pro 4450U дебютируют в ноутбуках Lenovo ThinkPad T14, T14s, X13
После официального релиза потребительских процессоров AMD Ryzen 4000U, появление соответствующих коммерческих моделей Ryzen PRO 4000U для корпоративных ноутбуков было вполне ожидаемым. Итак, 7-нм Ryzen 7 Pro 4750U, Ryzen 5 Pro 4650U и Ryzen 3 Pro 4450U придут на смену 12-нм Zen+ Ryzen 7 Pro 3700U, Ryzen 5 Pro 3500U и Ryzen 3 Pro 3300U.
Вполне естественно, новые Ryzen Pro 4000U принесут существенное повышение производительности и энергоэффективности в сравнении со своими предшественниками. Даже младший Ryzen 3 Pro 4450U должен превосходить предыдущий старший чип линейки - Ryzen 7 Pro 3700U. AMD обещает, что Ryzen 7 Pro 4750U будет на 33% превосходить по многоядерной производительности потребительский Core i7-10710U - Intel еще не представила семейство Comet Lake-U vPro, потому приходится сравнивать с тем, что есть.
Кстати говоря о vPro: процессоры AMD Pro имеют аналоги технологий Intel vPro Security, AMT и SIPP в лице Pro Security, Pro Manageability и Pro Business Ready соответственно. Кроме того, вернется и AMD Memory Guard; технологии будут поддерживаться на всей линейке чипов: от Ryzen 7 до Ryzen 3.
Огромной проблемой предыдущих Zen+ Pro было слабое присутствие моделей на их основе на рынке. В AMD обещают, что семейство Zen 2 Pro появится на большем количестве ноутбуков и официально подтвердили, что первыми такими станут Lenovo ThinkPad T14, T14s, X13, L14 и L15.
|Ядра/Потоки
|Частота (ГГц)
|Кэш-память
|TDP
|Ryzen 7 Pro 4750U
|8/16
|до 4.1/1.7
|12 МБ
|15 Вт
|Ryzen 5 Pro 4650U
|6/12
|до 4.1/2.1
|11 МБ
|15 Вт
|Ryzen 3 Pro 4450U
|4/8
|до 3.7/2.5
|6 МБ
|15 Вт
|Ryzen 7 Pro 3700U
|4/8
|до 4.0/2.3
|6 МБ
|15 Вт
|Ryzen 5 Pro 3500U
|4/8
|до 3.7/2.1
|6 МБ
|15 Вт
|Ryzen 3 Pro 3300U
|4/4
|до 3.5/2.1
|6 МБ
|15 Вт
Источник(и)
AMD