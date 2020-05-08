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Процессоры AMD Ryzen 7 Pro 4750U, Ryzen 5 Pro 4650U и Ryzen 3 Pro 4450U дебютируют в ноутбуках Lenovo ThinkPad T14, T14s, X13

AMD Ryzen Pro 4000U скоро появятся в корпоративных ноутбуках Lenovo (Изображение: AMD)
AMD Ryzen Pro 4000U скоро появятся в корпоративных ноутбуках Lenovo (Изображение: AMD)
Корпоративные ноутбуки на процессорах AMD Ryzen Pro довольно медленно и неохотно появляются на рынке, да и большинство таких моделей относятся к бюджетной категории. Судя по всему, с появлением производительных чипов Ryzen PRO 4000U Zen 2 ситуация наконец сдвинется с мертвой точки.
Allen Ngo | 08/05/2020
AMD бизнес ноутбуки Ryzen (Zen) Renoir

После официального релиза потребительских процессоров AMD Ryzen 4000U, появление соответствующих коммерческих моделей Ryzen PRO 4000U для корпоративных ноутбуков было вполне ожидаемым. Итак, 7-нм Ryzen 7 Pro 4750U, Ryzen 5 Pro 4650U и Ryzen 3 Pro 4450U придут на смену 12-нм Zen+ Ryzen 7 Pro 3700U, Ryzen 5 Pro 3500U и Ryzen 3 Pro 3300U.

Вполне естественно, новые Ryzen Pro 4000U принесут существенное повышение производительности и энергоэффективности в сравнении со своими предшественниками. Даже младший Ryzen 3 Pro 4450U должен превосходить предыдущий старший чип линейки - Ryzen 7 Pro 3700U. AMD обещает, что Ryzen 7 Pro 4750U будет на 33% превосходить по многоядерной производительности потребительский Core i7-10710U - Intel еще не представила семейство Comet Lake-U vPro, потому приходится сравнивать с тем, что есть.

Кстати говоря о vPro: процессоры AMD Pro имеют аналоги технологий Intel vPro Security, AMT и SIPP в лице Pro Security, Pro Manageability и Pro Business Ready соответственно. Кроме того, вернется и AMD Memory Guard; технологии будут поддерживаться на всей линейке чипов: от Ryzen 7 до Ryzen 3.

Огромной проблемой предыдущих Zen+ Pro было слабое присутствие моделей на их основе на рынке. В AMD обещают, что семейство Zen 2 Pro появится на большем количестве ноутбуков и официально подтвердили, что первыми такими станут Lenovo ThinkPad T14, T14s, X13, L14 и L15.

Ядра/ПотокиЧастота (ГГц)Кэш-памятьTDP
Ryzen 7 Pro 4750U8/16до 4.1/1.712 МБ15 Вт
Ryzen 5 Pro 4650U6/12до 4.1/2.111 МБ15 Вт
Ryzen 3 Pro 4450U4/8до 3.7/2.5МБ15 Вт
Ryzen 7 Pro 3700U4/8до 4.0/2.3МБ15 Вт
Ryzen 5 Pro 3500U4/8до 3.7/2.1МБ15 Вт
Ryzen 3 Pro 3300U4/4до 3.5/2.1МБ15 Вт

Источник(и)

AMD

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 05 > Процессоры AMD Ryzen 7 Pro 4750U, Ryzen 5 Pro 4650U и Ryzen 3 Pro 4450U дебютируют в ноутбуках Lenovo ThinkPad T14, T14s, X13
Allen Ngo, 2020-05- 8 (Update: 2020-05- 8)
Allen Ngo
Editor of the original article: Allen Ngo - US Editor in Chief

 