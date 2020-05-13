ThinkPad X1 Extreme Gen 2: Lenovo исправила проблемы с клавиатурой
Если ноутбуки линейки ThinkPad чем и известны, так это своими превосходными и удобными клавиатурами. Такую репутацию они заслужили за отлаженный механизм переключателей и наличие трекпоинта. В нынешние времена ход клавиш у большинства ноутбуков становится меньше, в то время как у клавиатур ThinkPad он всегда был достаточным.
Обновленный Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 не стал исключением из правил. Тем не менее, некоторые его владельцы все же остались недовольны клавиатурой, так как порой она переставала регистрировать нажатия. С данной проблемой столкнулось множество пользователей, которые массово жаловались на свои ноутбуки на форуме Lenovo в конце 2019 года. Более того, даже мы сами столкнулись с этой проблемой в ходе обзора Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2. Как выяснилось позже, проблема также затрагивала идентичную внешне рабочую станцию Lenovo ThinkPad P1 Gen 2.
И вот, спустя месяцы после выхода указанных моделей, в Lenovo наконец побороли проблему: последнее обновление UEFI-BIOS версии 1.29 включает в себя прошивку мультиконтроллера 1.22, которая исправляет ошибку. Согласно истории изменений, единственное изменение в обновлении - это как раз и есть исправленная прошивка ("Исправлено отсутствие реакции клавиатуры на нажатия").
Если среди читателей есть владельцы Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 или ThinkPad P1 Gen 2, то хотелось бы услышать их отзыв по поводу последнего BIOS в комментариях.