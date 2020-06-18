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Рабочие станции ThinkPad P15/P17 получили модульный дизайн

ThinkPad P15 и ThinkPad P17 открывают эру модульного дизайна
ThinkPad P15 и ThinkPad P17 открывают эру модульного дизайна
Lenovo обновляет свою серию рабочих станций. Главными представителями нового модельного ряда стали Lenovo ThinkPad P15 и P17: абсолютно новая начинка и корпус, мощная система охлаждения, повышенная производительность и модульный дизайн, позволяющий менять видеокарты.
Benjamin Herzig, 🇺🇸 🇩🇪
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Lenovo ThinkPad P-серии - это мобильные рабочие станции. Если говорить понятным языком, то ноутбуки P-серии являются самыми производительными в линейке ThinkPad. Вплоть до 2020 года, самыми мощными в серии были модели с самыми толстыми корпусами: ThinkPad P53 и ThinkPad P73.

Тем не менее, в 2020 году в серии ThinkPad P произошли большие изменения. Вместо выпуска предполагаемых ThinkPad P54 и P74, Lenovo изменила схему наименований: вместо ThinkPad P53 теперь будет ThinkPad P15, а место ThinkPad P73 займет ThinkPad P17.

Lenovo ThinkPad P15/P17: похожи внешне, но начинка разная

Внешне P15 и P17 сильно напоминают предшественников: размеры и толщина корпусов почти не изменились, даже шарнирные механизмы использованы те же, что и были до того.

Вместо того, чтобы придумывать новый дизайн, в Lenovo сконцентрировались на улучшении начинки. Наибольшее внимание было уделено системе охлаждения: блок процессора стал больше, как и радиаторы на выдуве. Видеокарта Nvidia Quadro теперь может потреблять больше энергии: в ThinkPad P15 потребление Quadro RTX 5000 может достигать 90 Вт, в то время как у ThinkPad P17 верхний предел составляет все 110 Вт.

Модули вместо распаянных на плате чипов

Еще одно нововведение от Lenovo - модульный дизайн. Для достижения цели, в ThinkPad P15 и ThinkPad P17 используются так называемые дочерние платы, которые можно заменять как отдельные модули. Благодаря такому решению удалось в четыре раза увеличить количество доступных конфигураций процессор-видеокарта.

Жаль, но пока-что производитель не планирует выпускать ThinkPad на новых процессорах AMD Ryzen. На данный момент к выбору доступны процессоры Intel Xeon и Core i7 семейства Comet Lake. В отличие от предыдущих моделей, новые ThinkPad теперь поддерживают Wi-Fi 6, а 15-дюймовая модель получила новый вариант дисплея: 4K UHD с яркостью 600 кд/м2. Помимо того, в ноутбуках будет установлена батарея на 94 Вт⋅ч и вплоть до 128 ГБ ОЗУ (4 слота SO-DIMM).

Цены и доступность

ThinkPad P15 и P17 выйдут в продажу в июле. Стоимость P15 начинается с $1979, а стартовая цена P17 насчитывает $2119.

Источник(и)

Lenovo

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Benjamin Herzig, 2020-06-18 (Update: 2020-06-18)
Benjamin Herzig
Editor of the original article: Benjamin Herzig - Editor

 