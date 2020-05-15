ThinkPad P14s и P15s: Lenovo оснастила свои тонкие рабочие станции Intel i7-10810U

Текущие рабочие станции Lenovo ThinkPad P43s и ThinkPad P53s постоянно оставались в тени моделей ThinkPad T-серии и ThinkPad X1 Extreme, так как в них используются энергоэффективные процессоры Intel. Теперь производитель обновляет указанные тонкие модели до семейства Comet Lake и чтобы не запутаться дает им новые названия: Lenovo ThinkPad P14s и ThinkPad P15s.

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Обычно мобильные рабочие станции содержат производительные процессоры Intel Core-H c 45-Вт TDP. Как полагается, они оснащены мощными системами охлаждения, а автономность обычно оставляет желать лучшего в сравнении с экономичными ультрабуками на 15-Вт чипах. Тем не менее, в последние годы появились модели, которые стирают грань между классами устройств: HP ZBook 15u и Lenovo ThinkPad P43s/P53s. Два последних ноутбука получили обновление: с выходом новых процессоров Intel vPro, Lenovo сразу же анонсировала выпуск ThinkPad P14s и ThinkPad P15s.

Среди главных изменений новая схема наименований моделей (как и у других представителей P-серии ThinkPads) и процессоры Comet Lake-U. По факту, CML-U являет собой минимальный апгрейд относительно Whiskey-Lake, но с одном важным преимуществом: теперь в линейке чипов есть шестиядерные модели, в том числе и предусмотренный для новинок Intel Core i7-10810U vPro. Выходит, что по процессорной производительности Lenovo ThinkPad P14s/P15s совершат хороший скачек (но только в топовых конфигурациях).

Жаль, но видеокарта останется той же: Lenovo по-прежнему использует Nvidia Quadro P520 для обработки графики.

Lenovo ThinkPad P14s и ThinkPad P15s появятся в продаже в мае по цене от $1599 (P14s) и $1579 (P15s).