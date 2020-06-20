Раскрыты реальные характеристики 15-дюймового Lenovo IdeaPad Slim 7 GTX
Компания Lenovo опубликовала характеристики нового IdeaPad Slim 7 GTX на своем официальном сайте в США. В отличие от первого представителя этой линейки, новинка будет работать на процессоре Intel Core i7-10750H, который заменит более производительный Ryzen 7 4700U. Опять же, в качестве видеокарты будет установлена дискретная Nvidia GTX, тогда как в младшей модели присутствует встроенная в процессор AMD Vega.
Правда, ожидания фанатов производителя может несколько огорчить то, что видеокарта все же довольно старая: GTX 1060 с 4 ГБ видеопамяти. Как бы там ни было, благодаря ее наличию ноутбук приобретает кое-какой игровой потенциал.
Помимо всего прочего, устройство получит поддержку Wi-Fi 6, и FHD дисплей с яркостью в 300 нит и 100% охватом цветового пространства sRGB, а также USB Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 3, Power Delivery и DisplayPort.
То есть, IdeaPad Slim 7 GTX нацелен на тех, кто хочет более мощный и универсальный ультрабук с запасом по производительности. Жаль, но цены и сроки появления в продаже Lenovo пока не объявляли.