Раскрыты реальные характеристики 15-дюймового Lenovo IdeaPad Slim 7 GTX

Lenovo опубликовала характеристики нового члена линейки ноутбуков IdeaPad Slim 7. За работу устройства отвечает процессор Core i7-10750H, а не Ryzen 7 4700U, как 14-дюймовой версии модели. Более того, производитель даже установил сюда дискретную видеокарту Nvidia GeForce GTX... правда далеко не самую свежую.

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Компания Lenovo опубликовала характеристики нового IdeaPad Slim 7 GTX на своем официальном сайте в США. В отличие от первого представителя этой линейки, новинка будет работать на процессоре Intel Core i7-10750H, который заменит более производительный Ryzen 7 4700U. Опять же, в качестве видеокарты будет установлена дискретная Nvidia GTX, тогда как в младшей модели присутствует встроенная в процессор AMD Vega.

Правда, ожидания фанатов производителя может несколько огорчить то, что видеокарта все же довольно старая: GTX 1060 с 4 ГБ видеопамяти. Как бы там ни было, благодаря ее наличию ноутбук приобретает кое-какой игровой потенциал.

Помимо всего прочего, устройство получит поддержку Wi-Fi 6, и FHD дисплей с яркостью в 300 нит и 100% охватом цветового пространства sRGB, а также USB Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 3, Power Delivery и DisplayPort.

То есть, IdeaPad Slim 7 GTX нацелен на тех, кто хочет более мощный и универсальный ультрабук с запасом по производительности. Жаль, но цены и сроки появления в продаже Lenovo пока не объявляли.