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Гибкий ноутбук ThinkPad X1 Fold выйдет этой осенью

Lenovo собирается выпустить ThinkPad X1 Fold осенью 2020 (Изображение: Lenovo)
Lenovo собирается выпустить ThinkPad X1 Fold осенью 2020 (Изображение: Lenovo)
Выход ThinkPad X1 Fold - первого ноутбука с гибким дисплеем от Lenovo - становится все ближе. По последним новостям от самого производителя, X1 Fold поступит в продажу уже осенью.
Alex Alderson,
Windows Foldable ноутбуки

Выход ThinkPad X1 Fold на рынок затянулся - Lenovo обещала выпустить гибкий ноутбук еще в мае 2019. Затем компания сообщала, что появления ThinkPad X1 Fold стоит ждать "в середине 2020", но и эти прогнозы не сбылись.

В мае представители Lenovo уведомили общественность, что модели требуется более тщательное тестирование перед выходом в продажу. Утекшие в сеть планы по выпуску ноутбуков компании на 2020 год и вовсе не преполагают официальный запуск раньше четвертого квартала.

Внутренности Lenovo ThinkPad X1 Fold (Изображение: Lenovo)
Внутренности Lenovo ThinkPad X1 Fold (Изображение: Lenovo)

Тем не менее, появившаяся на официальном сайте страница ThinkPad X1 Fold содержит указание о том, что  "ноутбук выйдет в продажу осенью". То есть, начиная с сентября и закачивая началом декабря - довольно размытые рамки. Как бы там ни было, Lenovo опубликовали 3D-анимацию с устройством, демонстрирующую его работу в разных режимах и положениях.

Кроме того, производитель привел рендер, на котором видны внутренние компоненты ThinkPad X1 Fold. На странице также указано, что рамка и тыльная панель устройства способны выдержать "все тяготы повседневной жизни", что намекает на их повышенную прочность. На снимке также изображена материнская плата и прочие компоненты ноутбука.

ThinkPad X1 Fold-3D-Animation

Источник(и)

Lenovo

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Alex Alderson, 2020-08-30 (Update: 2020-08-30)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 