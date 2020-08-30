Гибкий ноутбук ThinkPad X1 Fold выйдет этой осенью

Тем не менее, появившаяся на официальном сайте страница ThinkPad X1 Fold содержит указание о том, что "ноутбук выйдет в продажу осенью". То есть, начиная с сентября и закачивая началом декабря - довольно размытые рамки. Как бы там ни было, Lenovo опубликовали 3D-анимацию с устройством, демонстрирующую его работу в разных режимах и положениях.

Кроме того, производитель привел рендер, на котором видны внутренние компоненты ThinkPad X1 Fold. На странице также указано, что рамка и тыльная панель устройства способны выдержать "все тяготы повседневной жизни", что намекает на их повышенную прочность. На снимке также изображена материнская плата и прочие компоненты ноутбука.