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Ноутбуки Lenovo ThinkPad T14/T14s c процессорами AMD Ryzen 4000 появились в продаже

Lenovo ThinkPad T14 и T14s теперь доступны и с AMD Ryzen 4000
Lenovo ThinkPad T14 и T14s теперь доступны и с AMD Ryzen 4000
Они слегка задержались, но наконец прибыли на прилавки магазинов: AMD-версии ThinkPad T14 и ThinkPad T14s уже в продаже. По факту, это первые 14-дюймовые корпоративные ThinkPad T-серии на процессорах AMD Ryzen 4000 Renoir.
Benjamin Herzig,
Ultrabook ThinkPad Windows ноутбуки AMD Ryzen (Zen) Renoir

Во время февральского анонса новых моделей ноутбуков, Lenovo уточняла, что конфигурации ThinkPad T14 и ThinkPad T14s на процессорах AMD Renoir появятся в продаже начиная с июня. Июнь прошел, но обещанных ноутбуков мы так и не увидели. К счастью, долго ждать не пришлось: ThinkPad T14/T14s с AMD Ryzen 4000 наконец доступны для заказа на официальном сайте Lenovo.

T-серия ThinkPad - это основа корпоративной линейки Lenovo, а новый ThinkPad T14 представляет собой замену старого ThinkPad T495; вполне логично, ThinkPad T14s является наследником ThinkPad T495s. Как и в конфигурациях с процессорами Intel, дизайн корпуса остался неизменным, а вот начинка полностью новая. Тем не менее, варианты с процессорами AMD будут поинтереснее, так как это первые представители T-серии ThinkPad с восьмиядерными процессорами.

На официальном сайте Lenovo модель ThinkPad T14 уже доступна для полной ручной конфигурации. В то же время, T14s пока продается только в четырех заготовленных конфигурациях, изменить которые нельзя. Так, объем оперативной памяти у последнего ограничен на уровне 16 ГБ (в самой дорогой версии). Кроме того, T14s пока комплектуется дисплеем с посредственной яркостью в 250 кд/м2. Для обеих моделей доступны процессоры AMD Ryzen 5 Pro 4650U и AMD Ryzen 7 Pro 4750U.

На данный момент стоимость Lenovo T14 стартует с отметки $1319, а за Lenovo T14s придется выложить как минимум $1789. Обычно ноутбуки Lenovo ThinkPad начинают дешеветь спустя пару недель после выхода в продажу.

Источник(и)

Lenovo (T14, T14s)

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Benjamin Herzig, 2020-07- 9 (Update: 2020-07- 9)
Benjamin Herzig
Editor of the original article: Benjamin Herzig - Editor

 