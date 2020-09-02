Lenovo Legion Slim 7i: самый легкий в мире игровой ноутбук с Nvidia RTX и Core i9-10980HK

Lenovo анонсировала выход ноутбука Legion Slim 7i, топовая конфигурация которого включает процессор Core i9-10980HK и видеокарту RTX 2060 Max-Q. Он считается самым легким 15-дюймовым игровым ноутбуком с такой начинкой. Также Legion Slim 7i оснащен новой системой охлаждения ColdFront 2.0 и клавиатурой Corsair с RGB подсветкой и глубиной хода клавиш 1.3 мм.

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Игровые ноутбуки с топовыми комплектующими, как правило, характеризуются громоздкими корпусами, но Lenovo нацелены изменить устои в новом Legion Slim 7i. При весе всего 1.8 кг и толщине 17.9 мм, Lenovo утверждает, что Legion Slim 7i - самый легкий в мире ноутбук с видеокартой Nvidia GeForce RTX.

Legion Slim 7i предлагается в конфигурациях с процессорами Intel 10-го поколения от Core i5-10300H до Core i9-10980HK, а также видеокартами NVIDIA GeForce от GTX 1650 Ti до RTX 2060 Max-Q. Благодаря двум разъемам Thunderbolt 3 можно подключить внешнюю видеокарту. Например, с помощью док-станции Lenovo BoostStation, которая включает RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT на выбор и поддерживает видеокарты вплоть до RTX 2080 Super. Также конфигурации включают до 32 Гб оперативной памяти DDR4 с частотой 2333 МГц или 3200 МГц и встроенный накопитель NVMe PCIe RAID 0 емкостью до 2 ТБ.

Наладить эффективное охлаждение всех этих компонентов в тонком корпусе - настоящий вызов. Lenovo заявляет, что их система охлаждения ColdFront 2.0 обеспечивает обдув центрального и графического процессора на 115% лучше. Ожидается, что увеличенное количество лопастей вентиляторов и 5 датчиков температуры обеспечат стабильную работу ноутбука без перегревов. Конечно, это всего лишь утверждения Lenovo, но в скором времени мы сами протестируем систему и увидим реальную разницу.

В дополнение к мощному внутреннему оснащению, предлагается и несколько дисплеев. Legion Slim 7i может быть оснащен обычной 15.6-дюймовой FHD панелью с частотой 60 Гц и яркостью 300 нит (WVA), FHD панелью с частотой 144 Гц и яркостью 300 нит (WVA) или UHD панелью с частотой 60 Гц и яркостью 600 нит. Все панели обладают 100% охватом цветового пространства sRGB и сертифицированы Dolby Vision, UHD панель охватывает 100% Adobe RGB и поддерживает DisplayHDR 400.

Legion Slim 7i может похвастаться и другими фирменными особенностями Lenovo, такими как шторка веб-камеры Privacy Shutter, динамики Dolby Atmos и ПО Lenovo Vantage. По умолчанию в ноутбуке устанавливается обычная клавиатура с белой подсветкой, но пользователи могут приобрести конфигурацию Slim 7i с клавиатурой TrueStrike Corsair с RGB-подсветкой, которая обеспечивает 100% защиту от фиктивных нажатий и ход клавиш 1.3 мм. Что касается батареи, в Legion Slim 7i установлена 3-ячеечная АКБ на 71 Вт⋅ч (заявленное время работы составляет 7.75 часов) с поддержкой быстрой зарядки Rapid Charge Pro через входящий в комплект блок питания, либо через USB-C.

Lenovo Legion Slim 7i выйдет в продажу в начале октября по цене от 1399 евро.