Lenovo анонсировала ноутбуки ThinkPad E14 и E15 на AMD Ryzen 4000

Количество моделей ThinkPad на Ryzen 4000 неустанно растет: Lenovo представила еще два таких ноутбука. Бюджетные ThinkPad E14 и ThinkPad E15 были доступны на Intel уже пару месяцев, но теперь будут выпускаться и версиях с AMD.

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Линейка ноутбуков Lenovo на процессорах AMD Ryzen продолжает расширяться. Сегодня Lenovo анонсировала выход двух новых ThinkPad на AMD Ryzen 4000: ThinkPad E14 и ThinkPad E15.

Вообще-то, модели E14 и E15 вышли еще в начале 2020 года, но то были образцы на процессорах Intel. И раз уж их предшественники были доступны и в вариациях на AMD, прибытия новинок на чипах Ryzen 4000 оставалось ждать недолго.

Как и у моделей на Intel, AMD-версии E14/E15 получили более тонкие корпуса в новом дизайне. Как мы уже говорили, из-за редизайна пришлось избавиться от одного из слотов оперативной памяти и потому максимальный поддерживаемый ее объем снизился с 64 до 32 ГБ. Кроме того, ОЗУ теперь будет работать в одноканальном режиме.

Модели ThinkPad E14 и ThinkPad E15 на процессорах Intel уже побывали у нас в обзоре. Младшая 14-дюймовая модель у нас была в версии со встроенной видеокартой, тогда как у старшей, 15-дюймовой, была дискретная видеокарта. Мы подозреваем, что у AMD-версий E15/E14 будет использоваться та же система охлаждения что у Intel-версии со встроенной видеокартой. Самым производительным процессором AMD, доступным для двух новых ноутбуков, стал Ryzen 7 4700U.

ThinkPad E14 и E15 появятся в продаже в июне (США) по цене от $639.