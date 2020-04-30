Обновленный HP OMEN 15 получит AMD Ryzen 7 4800H, Nvidia RTX 2060 и свежий дизайн

45-ваттные процессоры AMD Renoir будут доступны и для нового HP OMEN 15 2020 годы выпуска. Новинка также получит полностью иной дизайн и видеокарты NVIDIA. В комплектации с Ryzen 7 4800H и RTX 2060, свежий HP OMEN 15-en0xxx вполне сможет тягаться с Zephyrus G14 по цене/производительности.

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HP OMEN 15 2020 года выпуска уже почти здесь - с процессорами AMD Renoir и видеокартами NVIDIA. Официально ноутбук не анонсирован, но модель OMEN 15-en0xxx ненадолго появилась на сайте HP UK.

Благодаря пользователю Reddit u/Sil3ncedsw0rd, на которого ссылается ресурс Videocardz, нам удалось узнать, что OMEN 15 не только перевели на процессоры Renoir и видеокарты NVIDIA, но также обновили дизайн. Честно говоря, смотрится новинка более свежо и современно в сравнении с предшественником.

Из утекшей информации от HP точно известно, что OMEN 15 будет комплектоваться Ryzen 7 4800H и RTX 2060, а также 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200 и SSD на 512 ГБ. При ценнике в £1,199.99 (~$1493), модель 15-en0008na также может похвастаться поддержкой AMD FreeSync и наличием охлаждения OMEN Tempest.