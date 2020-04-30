Notebookcheck

Обновленный HP OMEN 15 получит AMD Ryzen 7 4800H, Nvidia RTX 2060 и свежий дизайн

HP OMEN 15 изменился до неузнаваемости (Изображение: HP)
HP OMEN 15 изменился до неузнаваемости (Изображение: HP)
45-ваттные процессоры AMD Renoir будут доступны и для нового HP OMEN 15 2020 годы выпуска. Новинка также получит полностью иной дизайн и видеокарты NVIDIA. В комплектации с Ryzen 7 4800H и RTX 2060, свежий HP OMEN 15-en0xxx вполне сможет тягаться с Zephyrus G14 по цене/производительности.
Alex Alderson | 30/04/2020
AMD Renoir Ryzen (Zen) Geforce игры ноутбуки

HP OMEN 15 2020 года выпуска уже почти здесь - с процессорами AMD Renoir и видеокартами NVIDIA. Официально ноутбук не анонсирован, но модель OMEN 15-en0xxx ненадолго появилась на сайте HP UK.

Благодаря пользователю Reddit u/Sil3ncedsw0rd, на которого ссылается ресурс Videocardz, нам удалось узнать, что OMEN 15 не только перевели на процессоры Renoir и видеокарты NVIDIA, но также обновили дизайн. Честно говоря, смотрится новинка более свежо и современно в сравнении с предшественником.

Из утекшей информации от HP точно известно, что OMEN 15 будет комплектоваться Ryzen 7 4800H и RTX 2060, а также 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200 и SSD на 512 ГБ. При ценнике в £1,199.99 (~$1493), модель 15-en0008na также может похвастаться поддержкой AMD FreeSync и наличием охлаждения OMEN Tempest.

Подтверждение существования новой модели появлялось и ранее в рейтингах 3DMark с Geekbench, но тогда речь шла о версии на Ryzen 5 4600H (OMEN 15-en0xxx). Соответственно, модель также еще будет выпускаться в конфигурации с GTX 1660 Ti и 8 ГБ ОЗУ. О ценах и стоимости OMEN 15-en0xxx будет больше рассказано во время официальной презентации, ждать которую осталось совсем недолго 

(Изображение: HP на Videocardz)
(Изображение: HP на Videocardz)
(Изображение: HP на Videocardz)

Источник(и)

HP UK на Videocardz и Reddit

Ещё по теме

HP OMEN 15-en0xxx c 45-Вт процессорами Ryzen (Изображение: HP)
В рейтингах 3DMark и Geekbench появился HP Omen 15 на Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 4800H 16/04/2020
Характеристики HP Spectre x360 13 на официальном ресурсе содержат ошибку, касающуюся веса устройства
Промах | В официальных характеристиках HP Spectre X360 13 вес указан с ошибкой в 300 грамм 26/12/2019
HP Pavilion Gaming 15 сочетает в себе игровую производительность и хорошую автономность
HP Pavilion Gaming 15: вычислительная мощность и огромная выносливость в одном устройстве 01/11/2019
HP EliteBook x360 830 G6
HP EliteBook x360 830 G6 не обеспечивает обещанную яркость дисплея 10/10/2019
Все ноутбуки из серии OMEN 15 Air, кроме базовой модели, получат RGB-подсветку клавиатуры. (Изображение: JD.com)
HP выпустит тонкий и легкий 15,6-дюймовый игровой ноутбук OMEN 15 Air с RTX 2080 Max-Q 05/08/2019
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 04 > Обновленный HP OMEN 15 получит AMD Ryzen 7 4800H, Nvidia RTX 2060 и свежий дизайн
Alex Alderson, 2020-04-30 (Update: 2020-04-30)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 