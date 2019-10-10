HP EliteBook x360 830 G6 не обеспечивает обещанную яркость дисплея

HP пообещала яркость в 1000 кд/м² для своих EliteBook с технологией SureView. Безусловно, HP EliteBook x260 830 G6 имеет чрезвычайно яркий экран, но ему всё равно не удаётся достичь значения, обещанного производителем.

В прошлом экраны ноутбуков были довольно тёмными: нормой считался показатель яркость 200 кд/м². Тенденция медленно меняется, и 300-500 кд/м² - это новый стандарт. Дисплеи ярче пока что встречаются редко.

Тем не менее, HP заявила о гораздо более высоких значениях яркости в своих новых EliteBooks с режимом SureView. Например, тот же HP EliteBook x260 830 G6 должен достигать отметки 1000 кд/м² при включении SureView. Тестируя данный ноутбук, мы проверили яркость экрана; она оказалась действительно довольно большой, в среднем 700 кд/м², однако, всё же не 1000 кд/м². Таким образом, HP не смогла выполнить своё маркетинговое обещание.

HP EliteBook x360 является чрезвычайно прочным устройством, в котором сочетаются высококачественные компоненты и многофункциональность бизнес-ноутбука. Однако его самый большой недостаток заключается в том, что производительность процессора не так велика, как хотелось бы. Для получения подробной информации ждите наш подробный обзор HP EliteBook x360 830 G6 (ноутбук уже доступен на Amazon).