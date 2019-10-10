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HP EliteBook x360 830 G6 не обеспечивает обещанную яркость дисплея

HP EliteBook x360 830 G6
HP EliteBook x360 830 G6
HP пообещала яркость в 1000 кд/м² для своих EliteBook с технологией SureView. Безусловно, HP EliteBook x260 830 G6 имеет чрезвычайно яркий экран, но ему всё равно не удаётся достичь значения, обещанного производителем.
Benjamin Herzig | 10/10/2019
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В прошлом экраны ноутбуков были довольно тёмными: нормой считался показатель яркость 200 кд/м². Тенденция медленно меняется, и 300-500 кд/м² - это новый стандарт. Дисплеи ярче пока что встречаются редко.

Тем не менее, HP заявила о гораздо более высоких значениях яркости в своих новых EliteBooks с режимом SureView. Например, тот же HP EliteBook x260 830 G6 должен достигать отметки 1000 кд/м² при включении SureView. Тестируя данный ноутбук, мы проверили яркость экрана; она оказалась действительно довольно большой, в среднем 700 кд/м², однако, всё же не 1000 кд/м². Таким образом, HP не смогла выполнить своё маркетинговое обещание.

HP EliteBook x360 является чрезвычайно прочным устройством, в котором сочетаются высококачественные компоненты и многофункциональность бизнес-ноутбука. Однако его самый большой недостаток заключается в том, что производительность процессора не так велика, как хотелось бы. Для получения подробной информации ждите наш подробный обзор HP EliteBook x360 830 G6 (ноутбук уже доступен на Amazon).

Характеристики HP EliteBook x360 830 G6
Характеристики HP EliteBook x360 830 G6
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Benjamin Herzig, 2019-10-10 (Update: 2019-10-10)

 