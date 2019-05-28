Ноутбуки для хипстеров: HP Envy серии Wood выполнены с использованием настоящего дерева
Компания HP анонсировала обновление линейки потребительских ноутбуков Envy, корпоративных EliteBook и рабочих станций ZBook за день до Computex 2019. Однако, наибольшее внимание привлекли на этот раз именно модели серии Envy.
Обновленные Envy 13, Envy 17, Envy x360 13 и Envy x360 15 обладают вставками из "100% натурального ореха" и березы. Если говорить конкретно, то из "теплого лампового" дерева будут выполнены палмрест и поверхность тачпада. В HP говорят, что использование натурального материала позволит обеспечить "уникальный опыт использования", особенно в сравнении с традиционными пластиком, алюминием и софт-тач покрытием.
Белое покрытие, которое производителем именуется как "керамический белый-березовый" будет доступно в качестве альтернативного варианта. В HP говорят, что дерево березы более устойчиво к повреждениям и легче переживает различные нагрузки, нежели другие виды.
Кстати, это уже не первый раз, когда дерево используется в корпусе ноутбука. Ранее подобными экспериментами уже отличились в Asus - в их модели дерево применялось в качестве материала крышки и палмреста. Очевидно, что в HP такими вот необычными устройствами очень хотят завоевать доверие миллениалов - это стало ясно уже после анонса HP Spectre Folio с отделкой из кожи.
Характеристики, габариты, цены и даты появления в продаже новых Envy Wood 2019 года будут анонсированы позже. Мы предполагаем, что в качестве начинки будут использованы все те же последние чипы AMD Ryzen и Intel Whiskey Lake-U, а также, вероятно, дискретные видеокарты Nvidia (скорее всего только в Envy 15 и Envy 17). Напомним, серия Envy стоит на одну ступень ниже флагманских Spectre как по цене, так и по характеристикам.
Источник(и)
HP