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Ноутбуки для хипстеров: HP Envy серии Wood выполнены с использованием настоящего дерева

Хипстерам понравится: HP Envy Wood 2019 года выполнены с использованием настоящего дерева (Изображение: HP)
Хипстерам понравится: HP Envy Wood 2019 года выполнены с использованием настоящего дерева (Изображение: HP)
Кому нужны все эти алюминиево-магниевые сплавы и углепластик, когда есть старое доброе дерево? В ноутбуках HP Envy серии Wood корпус (тачпад и палуба) выполнен из ореха со вставками из березы. Да-да, это не шутка и сразу оговоримся, что такие материалы применяются в моделях всех диагоналей: от 13 до 17 дюймов.
by Allen Ngo, 28.05.2019
ноутбуки Whiskey Lake Ultrabook

Компания HP анонсировала обновление линейки потребительских ноутбуков Envy, корпоративных EliteBook и рабочих станций ZBook за день до Computex 2019. Однако, наибольшее внимание привлекли на этот раз именно модели серии Envy.

Обновленные Envy 13, Envy 17, Envy x360 13 и Envy x360 15 обладают вставками из "100% натурального ореха" и березы. Если говорить конкретно, то из "теплого лампового" дерева будут выполнены палмрест и поверхность тачпада. В HP говорят, что использование натурального материала позволит обеспечить "уникальный опыт использования", особенно в сравнении с традиционными пластиком, алюминием и софт-тач покрытием.

Белое покрытие, которое производителем именуется как "керамический белый-березовый" будет доступно в качестве альтернативного варианта. В HP говорят, что дерево березы более устойчиво к повреждениям и легче переживает различные нагрузки, нежели другие виды.

Кстати, это уже не первый раз, когда дерево используется в корпусе ноутбука. Ранее подобными экспериментами уже отличились в Asus - в их модели дерево применялось в качестве материала крышки и палмреста. Очевидно, что в HP такими вот необычными устройствами очень хотят завоевать доверие миллениалов - это стало ясно уже после анонса HP Spectre Folio с отделкой из кожи.

Характеристики, габариты, цены и даты появления в продаже новых Envy Wood 2019 года будут анонсированы позже. Мы предполагаем, что в качестве начинки будут использованы все те же последние чипы AMD Ryzen и Intel Whiskey Lake-U, а также, вероятно, дискретные видеокарты Nvidia (скорее всего только в Envy 15 и Envy 17). Напомним, серия Envy стоит на одну ступень ниже флагманских Spectre как по цене, так и по характеристикам.

Envy 13
Envy 13
Envy 13
Envy 13
Envy 13
Envy 13
Envy 13
Envy 13
Envy 13
Envy 13
Envy 13
Envy 13
Расцветки Envy 13
Расцветки Envy 13
Envy x360 13 в цвете Pale Birch Ceramic White
Envy x360 13 в цвете Pale Birch Ceramic White
Envy x360 13
Envy x360 13
Envy x360 13
Envy x360 13
Envy x360 13
Envy x360 13
Envy x360 15 в цвете Pale Birch Ceramic White
Envy x360 15 в цвете Pale Birch Ceramic White
Envy x360 15 в цвете Pale Birch Ceramic White
Envy x360 15 в цвете Pale Birch Ceramic White
Envy 17 в цвете Pale Birch Ceramic White
Envy 17 в цвете Pale Birch Ceramic White
Envy 17 в цвете Pale Birch Ceramic White
Envy 17 в цвете Pale Birch Ceramic White

Источник(и)

HP

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Allen Ngo, 2019-05-28 (Update: 2019-05-28)

 