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10-нанометровые процессоры Intel Ice Lake в новом MacBook Pro 13 пока доступны только для Apple

Эксклюзивные процессоры для 13-дюймового MacBook Pro (Изображение: Intel)
Эксклюзивные процессоры для 13-дюймового MacBook Pro (Изображение: Intel)
Четырехъядерные процессоры 10 поколения Intel в новом MacBook Pro 13 выпускаются эксклюзивно для Apple, по крайней мере на данный момент. В Intel Ark отсутствуют модели чипов Ice Lake, которые бы совпадали по характеристикам с теми, что использует Apple.
Sanjiv Sathiah | 06/05/2020
Apple Ice Lake MacBook ноутбуки

Apple ранее уже использовала кастомные чипы от Intel и, судя по всему, с обновленным 13-дюймовым MacBook Pro компания решила повторить эту практику. Строго говоря, улучшенная модель с Magic Keyboard буде продаваться и в вариациях со старыми чипами 8 поколения, но две старшие версии будут оснащаться процессорами 10 поколения, которых нет среди списка семейства Ice Lake на официальном сайте Intel. Судя по всему, у Apple есть ранний доступ к процессорам производителя, так как ранее Intel упоминали, что более мощные чипы Ice Lake появятся в конце третьего квартала 2020. 

Официально, самым мощным процессором семейства Ice Lake на данный момент числится Core i7-1065G7 (TDP от 15 до 25 Вт), рабочая частота которого составляет от 1.3 до 3.9 ГГц. Тем не менее, у нового MacBook Pro 13 даже Core i5-1038G7 (28 Вт) имеет более агрессивные частоты: от 2.0 до 3.8 ГГц. В старшей версии модели будет использоваться Core i7-1068G7 (28 Вт) с частотой 2.3 - 4.1 ГГц. В сущности, он по факту и станет самым мощным среди семейства Ice Lake.

Новые более мощные процессоры Ice Lake скорее всего еще долго будут доступны только у Apple, но однажды до них доберутся и другие производители ноутбуков. Почему Intel не выпускает более мощные модели для всех сразу? Скорее всего дело в том, что у чипмейкера пока-что недостаточно идеальных кристаллов, которые бы стабильно работали на столь высоких частотах, потому всем остальных игрокам рынка придется подождать, пока в Intel отладят производство.

Как долго новые чипы Ice Lake будут эксклюзивными для Apple? (Изображение: Apple)
Как долго новые чипы Ice Lake будут эксклюзивными для Apple? (Изображение: Apple)

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Sanjiv Sathiah, 2020-05- 6 (Update: 2020-05- 6)
Sanjiv Sathiah
Editor of the original article: Sanjiv Sathiah - News Editor - @t3mporarybl1p

 