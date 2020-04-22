Новый эксплойт позволяет устроить Jailbreak на всех устройствах с процессором Apple A13
Несмотря на то, что Jailbreake на iOS утратил былую популярность, определенное сообщество людей, обожающих нарушать запреты Apple, все еще существует. Как вы, вероятно, знаете, уязвимость checkm8 позволяла провести Jailbreak на устройствах с Apple A11 (iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X) или ниже, но модели на A12 и A13 на последних версиях iOS взлому не поддавались... до этого дня.
В iOS 13.4.1 обнаружилась уязвимость, которая потенциально может открыть дорогу к Jailbreake на Apple A13. Уязвимость происходит из ошибки tfp0 в ядре iOS 13.4.1 и может позволить уже в ближайшем будущем владельцам iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получить доступ к файловой системе своих смартфонов.
Информацию об уязвимости выложил пользователь Twitter @ProteasWang, который ее и обнаружил. Ошибка с кодовым именем tfp0 сама по себе не используется для получения Jailbreak, но по сути является важной для процесса взлома.
Что вы думаете о Jailbreake? Есть ли среди наших читателей владельцы взломанных iPhone? Ждем ваших комментариев.