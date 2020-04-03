Apple WWDC 2020: Ждём новый MB Pro, маячки Air Tags и полноразмерные наушники под брендом Apple?

Во время июньской конференции WWDC должны быть, если верить очередной "утечке", представлены разные новинки, в том числе Bluetooth-устройства Air Tags и новый MacBook Pro, вероятно, 14-дюймовый.

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Разговоры о скорой замене 13-дюймовых MacBook Pro четырнадцатидюймовыми ходят давно. Они, будто бы, станут продолжением в "чётной серии" последних нескольких лет, которая включает в себя 12-дюймовый MacBook, с 2018 года не выпускаемый, и прошлогодний 16-дюймовый MacBook Pro. Новинка с диагональю 14" может стать первым ноутбуком Apple с экранной подсветкой mini-LED и поддержкой HDR. Он также с большой вероятностью будет оснащаться клавиатурой на ножнично-мембранных переключателях, как в MB Pro 16 и недавнем MB Air, а также процессорами архитектуры Intel Ice Lake.

Между тем, Twitter-пользователь Джон Проссэр утверждает, что представлен будет не только ноутбук, но и большие, закрывающие уши наушники под брендом Apple. Ещё пару лет назад слухи упоминали о том, что подобный товар может быть в разработке.

Помимо уже названного, всё тот же пользователь Twitter обещает нам пришествие маячков Air Tags, которые при помощи Bluetooth, а также, вероятно, NFC и GPS помогут следить за различными предметами, животными и так далее через iOS-приложение Find My. Эти новинки Apple с большой вероятностью будут доступны и пользователям Windows и Android, а их существование уже подтверждено любителями разбирать по частям новые релизы iOS и прочих систем от Apple.

В настоящий момент Apple планирует проводить WWDC в июне и в преимущественно онлайновом формате, без присутствия огромного числа представителей прессы.