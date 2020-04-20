Какая именно 12-МП камера установлена в iPhone SE?

Новый iPhone SE уже здесь. Но в этот раз Apple подробно рассказала не о всех характеристиках своего iPhone за $399 - больше всего споров вызвала 12-МП основная камера. Что именно понимают в Apple под фразой "лучшая одиночная камера среди всех iPhone"?

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Недавно Apple наконец представила миру обновленный iPhone SE. В основу смартфона лег фирменный чипсет A13 Bionic, а батарея, корпус и дисплей перекочевали из iPhone 8. В принципе, можно сказать, что для создания SE производитель использовал компоненты iPhone различных поколений. Однако, с камерой не все так просто: далеко не факт, что здесь действительно установлен 12-МП модуль от старичка iPhone 8.

Мнения техноблогеров по этому поводу разделились. К примеру, Остин Эванс (Austin Evans) утверждает, что в SE действительно попросту установлена камера от iPhone 8, а значит все улучшения сводятся к программным оптимизациям. Спорить сложно, так как технические спецификации камер у двух упомянутых моделей сходятся: 12 МП, диафрагма f/1.8, объектив с шестью линзами и оптической стабилизацией.

С другой стороны, такими же характеристиками обладают и 12-МП камеры iPhone XR и iPhone 11. На YouTube-канале Unbox Therapy, к примеру, верят, что в SE установлена камера от iPhone 11. Однако, есть блогеры, которые считают, что камеру все же позаимствовал iPhone XR.

Сама Apple хоть и не уточняет деталей, но частично отвечает на вопрос в своей рекламе. Так, в презентации iPhone SE утверждается, что модель обладает "лучшей одиночной камерой среди всех iPhone". То есть, сразу становится понятно, что качество будет хуже, чем у iPhone 11, ведь у того несколько камер. В то же время, SE должен быть лучше все еще не снятого с продаж iPhone XR.

По такой логике выходит, что SE должен снимать на одному уровне с iPhone XS, который по качеству обходит старый iPhone 8. Согласитесь, взять фотосенсор из iPhone 8 и улучшать его программно до уровня iPhone XR было бы довольно сложно и невыгодно.

Наиболее интересной выглядит версия Рэне Ричи (Rene Ritchie), который утверждает, что у SE будет фотосенсор предыдущего поколения с современным сигнальным процессором обработки изображения и абсолютно новыми программными алгоритмами.