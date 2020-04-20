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Какая именно 12-МП камера установлена в iPhone SE?

Лучшая одиночная камера среди iPhone? (Изображение: Apple)
Лучшая одиночная камера среди iPhone? (Изображение: Apple)
Новый iPhone SE уже здесь. Но в этот раз Apple подробно рассказала не о всех характеристиках своего iPhone за $399 - больше всего споров вызвала 12-МП основная камера. Что именно понимают в Apple под фразой "лучшая одиночная камера среди всех iPhone"?
Alex Alderson | 20/04/2020
Apple iPhone телефоны

Недавно Apple наконец представила миру обновленный iPhone SE. В основу смартфона лег фирменный чипсет A13 Bionic, а батарея, корпус и дисплей перекочевали из iPhone 8. В принципе, можно сказать, что для создания SE производитель использовал компоненты iPhone различных поколений. Однако, с камерой не все так просто: далеко не факт, что здесь действительно установлен 12-МП модуль от старичка iPhone 8.

Мнения техноблогеров по этому поводу разделились. К примеру, Остин Эванс (Austin Evans) утверждает, что в SE действительно попросту установлена камера от iPhone 8, а значит все улучшения сводятся к программным оптимизациям. Спорить сложно, так как технические спецификации камер у двух упомянутых моделей сходятся: 12 МП, диафрагма f/1.8, объектив с шестью линзами и оптической стабилизацией.

С другой стороны, такими же характеристиками обладают и 12-МП камеры iPhone XR и iPhone 11. На YouTube-канале Unbox Therapy, к примеру, верят, что в SE установлена камера от iPhone 11. Однако, есть блогеры, которые считают, что камеру все же позаимствовал iPhone XR. 

Сама Apple хоть и не уточняет деталей, но частично отвечает на вопрос в своей рекламе. Так, в презентации iPhone SE утверждается, что модель обладает "лучшей одиночной камерой среди всех iPhone". То есть, сразу становится понятно, что качество будет хуже, чем у iPhone 11, ведь у того несколько камер. В то же время, SE должен быть лучше все еще не снятого с продаж iPhone XR.

По такой логике выходит, что SE должен снимать на одному уровне с iPhone XS, который по качеству обходит старый iPhone 8. Согласитесь, взять фотосенсор из iPhone 8 и улучшать его программно до уровня iPhone XR было бы довольно сложно и невыгодно.

Наиболее интересной выглядит версия Рэне Ричи (Rene Ritchie), который утверждает, что у SE будет фотосенсор предыдущего поколения с современным сигнальным процессором обработки изображения и абсолютно новыми программными алгоритмами.

То есть, камера iPhone SE может сочетать технологии прошлого, настоящего и будущего - довольно занятно, не правда-ли? Мы же считаем, что качество съемки у нового "бюджетника" Apple должно быть лучше чем у любого современного смартфона с ценником до $400.

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Alex Alderson, 2020-04-20 (Update: 2020-04-20)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 