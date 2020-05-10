Дисплей Apple MacBook Air 2020 на 30% ярче при использовании Windows
В ходе тестирования Apple MacBook мы всегда повторяем большую часть проверок и бенчмарков на свежеустановленной Windows. Так, когда мы тестировали новейший MB Air 2020 (Wi-Fi тест автономности), то заметили, что яркость дисплея стала значительно выше. В macOS усредненные значения приближались к 400 нит но в Windows 10 (BootCamp) спектрофотометр показал целых 550 нит! Впрочем, в прошлом подобное поведение за ноутбуками Apple мы замечали не раз.
Итак, во-первых стоит сказать, что точность цветопередачи не зависит от установленной операционной системы и в обоих случаях является отличной. Синяя дымка отсутствует, а отклонения DeltaE относительно пространства sRGB очень низкие. В то же время, разница по яркости видна невооруженным взглядом (колонка "100", линия "Y" в правой нижней таблице). В macOS показатель составлял 415 cd/m², в то время как в Windows цифра возросла до 547 cd/m². Мы также попытались выжать более высокий уровень, посветив фонариком в датчик освещения, но этот трюк не сработал. Вместе с возросшей яркостью в Windows немного возрастает и уровень черного, потому контрастность в обеих ОС практически одинакова и близка к 1200:1. Минимальная разница по цветопередаче все же есть, причем не в пользу Windows, но увидеть ее невооруженным глазом невозможно.
Так что же тут вообще происходит? Пожалуй, точно ответить на этот вопрос смогут только в Apple, но предполагаемых причин сразу несколько:
- Не все используемые в данной модели панели могут обеспечивать одинаково высокий показатель яркости. Apple хотят, чтобы все покупатели ноутбука получали заявленный уровень в 400 нит, потому и ограничили его программно.
- Как мы уже упоминали выше, цветопередача на Windows чуть-чуть хуже даже после калибровки. Есть вероятность, что Apple удалось обеспечить улучшенную цветопередачу только при сниженной яркости.
- Панель MacBook Air сама по себе может обеспечить яркость выше 400 нит, но в Apple хотят дополнительно дифференцировать модель со старшим MacBook Pro 13. Более яркая панель у последнего с поддержкой DCI-P3 моментально становится аргументом приобрести более дорогую и продвинутую модель.
Скорее всего, на деле реализовался именно последний, третий вариант, так как он имеет значение как с технической, так и с маркетинговой точки зрения. Сейчас у нас на обзоре находится MacBook Air 2020 в конфигурации с Core i3 - мы обязательно проведем сравнение автономности при разных уровнях яркости и осветим море других важных аспектов младшей конфигурации модели.