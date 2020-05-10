Дисплей Apple MacBook Air 2020 на 30% ярче при использовании Windows

Так что же тут вообще происходит? Пожалуй, точно ответить на этот вопрос смогут только в Apple, но предполагаемых причин сразу несколько:



Не все используемые в данной модели панели могут обеспечивать одинаково высокий показатель яркости. Apple хотят, чтобы все покупатели ноутбука получали заявленный уровень в 400 нит, потому и ограничили его программно.

Как мы уже упоминали выше, цветопередача на Windows чуть-чуть хуже даже после калибровки. Есть вероятность, что Apple удалось обеспечить улучшенную цветопередачу только при сниженной яркости.

Панель MacBook Air сама по себе может обеспечить яркость выше 400 нит, но в Apple хотят дополнительно дифференцировать модель со старшим MacBook Pro 13. Более яркая панель у последнего с поддержкой DCI-P3 моментально становится аргументом приобрести более дорогую и продвинутую модель.

Скорее всего, на деле реализовался именно последний, третий вариант, так как он имеет значение как с технической, так и с маркетинговой точки зрения. Сейчас у нас на обзоре находится MacBook Air 2020 в конфигурации с Core i3 - мы обязательно проведем сравнение автономности при разных уровнях яркости и осветим море других важных аспектов младшей конфигурации модели.

